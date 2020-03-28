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ДТЭК готовится к реструктуризации долгов

ДТЭК готовится к реструктуризации долгов
15:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:"ДТЭК Энерго" намерен реструктуризировать долг по еврооблигациям и банковским кредитам.

"ДТЭК Энерго", крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине, разрабатывает предложение о реструктуризации и введении временного моратория на исполнение обязательств (standstill) и обращается с просьбой к держателям еврооблигаций и банковского долга поддержать компанию в этом сложном решении.

"В условиях нарастающего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID 19, падения мировых финансовых рынков и обвала цен на сырьевые товары, с целью минимизации негативных экономических последствий ДТЭК Энерго принимает чрезвычайные меры и приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу", – говорится в сообщении компании в субботу.

Согласно ему, разработанный в ДТЭК Энерго план по кризисному реагированию включает меры по минимизации негативных экономических последствий в условиях кризиса и необходим для обеспечения работы предприятий, защиты здоровья сотрудников и сохранения непрерывности производственных процессов в условиях чрезвычайной ситуации.

"25 марта правительство Украины ввело чрезвычайную ситуацию во всех областях и приняло решение о продлении карантина до 24 апреля. Это означает, что компания "ДТЭК Энерго" должна незамедлительно принять все необходимые меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантировать непрерывность производственных процессов, которые обеспечат украинцев светом и теплом в период карантина. Наша ответственность – обеспечить энергонезависимость и энергобезопасность Украины в сложившейся ситуации", – приводится в сообщении комментарий генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука.

В биржевом сообщении компания добавляет, что введение карантина было официально признано форс-мажорным событием для целей украинского права.

"ДТЭК Энерго" указывает, что в текущей чрезвычайной ситуации имеет две главные цели: поддержать Украину в борьбе со вспышкой COVID-19, сводя к минимуму количество людей, которые могут пострадать от вируса, и обеспечить непрерывность производства электроэнергии и бизнес-процессов. Для их достижения компания создала штаб, который следит за ситуацией на производственных объектах и оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации, а также перевела предприятия по производству электроэнергии в специальный режим работы, где весь критически важный персонал был переведен на изолированный режим работы, чтобы снизить риск распространения COVID-19.

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В биржевом сообщении уточняется, что речь идет о еврооблигациях с погашением в 2024 году, купон по которым по ставке 10,75% должен быть выплачен 1 апреля, и определенной банковской задолженности, проценты по которой необходимо заплатить 31 марта.

Как сообщалось, энергохолдинг в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года (эмитент – DTEK Finance PLC). Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения. Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых.

В конце марта 2017 года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма. Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR.

Согласно отчету "ДТЭК Энерго" за первое полугодие 2019 года, долг компании составлял $1,955 млрд, из которого $1,244 млрд – еврооблигации, а $711 млн – банковский долг. Помимо того оставался нереструктризированным банковский долг на $245 млн, о завершении реструктуризации которого на общих условиях с выпуском дополнительно еврооблтигаций на $100 млн компания сообщила в ноябре. Согласно отчету, в текущем году ДТЭК необходимо выплатить по долгу $50 млн, в 2021-2022 годах – по $20 млн, а основные выплаты приходятся на 2023-2024 годы – соответственно $1,104 млрд и $0,7 млрд.

После завершения реструктуризации международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "ДТЭК Энерго" до "B-" с прогнозом "стабильный" с "RD" (ограниченный дефолт) и рейтинг еврооблигаций до "B-" с рейтингом восстановления "RR4".

За время обострения мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, котировки еврооблигаций "ДТЭК Энерго" падали со 104% от номинала до 60%, а их доходность выросла с менее чем 10% годовых до более чем 25% годовых.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" 27 марта сообщила, что ее шахты "ДТЭК Добропольеуголь", "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля. Причина – системный кризис в энергетической отрасли Украины, продолжающийся импорт электроэнергии и угля, регулярное вмешательство в работу рынка со стороны политиков.

"ДТЭК Добропольеуголь" в 2019 году нарастило добычу угля на 12,2% – до 3,36 млн тонн, а шахта "Белозерская" сократила ее на 23,9% – до 0,85 млн тонн. В целом "ДТЭК Энерго" в 2019 году снизило добычу угля на 9,8% – до 24,511 млн тонн. В состав компании входят четыре центральных обогатительных фабрики (ЦОФ).

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ДТЭК, Еврооблигации, Реструктуризация долгов, ДТЭК Энерго.
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