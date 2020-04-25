SkyUp выполнит запланированный спецрейс

Новости Бизнеса:Самолет SkyUp вылетит спецрейсом во Франкфурт в 16.00.

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) разрешила авиакомпании SkyUp Airlines выполнить спецрейс PQ907 по маршруту Киев - Франкфурт.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Вылет рейса, который должен был подняться в воздух 25 апреля в 7:45, запланирован на 16.00.

Как сообщалось, Государственная авиационная служба Украины не хотела выдавать авиакомпании SkyUp Airlines разрешение на выполнение спецрейса PQ907 по маршруту Киев - Франкфурт, который должен был вылететь 25 апреля в 7:45, и задерживается уже на пять часов, рейс не выпускают из Украины.