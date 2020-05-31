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УЗ получила разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях

УЗ получила разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях
16:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" с 1 июня начнет запускать электрички в 10 областях.

АО "Укрзализныця" с 1 июня 2020 года начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов, говорится в сообщении на сайте компании.

"Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов", - отметил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

По состоянию на 28 мая "Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкой - Волочиск) областях.

Соответственно, с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, на "Львовской железной дороге" - 20 поездов, на "Одесской железной дороге" - 44 поезда, а филиал "Южная железная дорога" запустит 112 поездов.

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В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.

Как сообщалось, по состоянию на 16:00 28 мая "Укрзализныця" уже назначила курсирование 29 поездов категории "Интерсити" и дальнего следования, которые начнут работу с 1 июня.

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Пассажиры будут допускаться к поездке исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах класса "Интерсити" и при посадке в вагон в ночных поездах.

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Укрзализныця, Электрички, Иван Юрик.
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