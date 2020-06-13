Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Госбюджет недополучил 14 млрд грн с октября по март: причина
Госбюджет недополучил 14 млрд грн с октября по март: причина
Lufthansa предложит пассажирам пройти тестирование на COVID-19
Lufthansa предложит пассажирам пройти тестирование на COVID-19
Все дело в COVID-19: Операция Шумахера переносится
Все дело в COVID-19: Операция Шумахера переносится
Вы пофигист или перфекционист: пройдите тест и узнайте
Вы пофигист или перфекционист: пройдите тест и узнайте

Lufthansa предложит пассажирам пройти тестирование на COVID-19

Lufthansa предложит пассажирам пройти тестирование на COVID-19
02:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook
В аэропортах Франкфурта и Мюнхена пассажиры авиакомпании Lufthansa смогут пройти тест на наличие коронавируса.

Немецкая авиакомпания Lufthansa предложит своим пассажирам возможность пройти тест на коронавирус.

Как сообщило в пятницу, 12 июня, издание Spiegel, тестирования будут проводить перед вылетом. Такую услугу хотят ввести в июне или в начале июля в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, которые являются базовыми для авиаперевозчика.

Об этом пишет DW.

Предполагается, что тесты в соответствующих центрах будут проводить фирмы-партнеры авиакомпании. Результаты тестирования должны быть готовы в течение четырех часов. По словам представителя Lufthansa, это предложение особенно актуально для путешественников, направляющихся в страны, которые при поступлении требуют показать результаты теста, сообщает агентство новостей dpa.

Авиаперевозчик рассматривает также возможность введения услуги относительно свободного среднего кресла в ряду, если пассажир в эконом-классе на дальнем рейсе выразит такое желание. Впрочем, за это возьмут дополнительную плату. "Дешевым это не будет", - признает член совета директоров Lufthansa Кристина Ферстер (Christina Foerster).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакомпания, Lufthansa, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
02 В Украине могут ужесточить карантин: предупреждение Минздрава
03 Повышение пенсий: в Минсоцполитики рассказали, кому "повезет"
04 ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
05 "Тьма": Netflix показал первый трейлер финального сезона сериала (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине сообщили, куда оправятся деньги от МФВ
В Кабмине сообщили, куда оправятся деньги от МФВ
Степанов рассказал о всплеске коронавируса в Украине
Степанов рассказал о всплеске коронавируса в Украине
Боевики блокируют проезд гражданских через КПВВ
Боевики блокируют проезд гражданских через КПВВ
ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь