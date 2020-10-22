Крупнейшую сеть кинотеатров в мире ждет банкротство

AMC Theatres может стать банкротом уже до конца года.

Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Theatres заявила о возможном банкротстве до конца 2020 года, о чем уведомила комиссию по ценным бумагам США.

Компания также продаст 15 миллионов своих акций, пытаясь обеспечить дополнительную ликвидность и возможность продолжать держать залы открытыми там, где это разрешено властями.

"Нам потребуются значительные объемы дополнительной ликвидности, и есть существенные сомнения в нашей способности продолжать свою деятельность в течение разумного периода времени. Держатели наших обыкновенных акций класса А могут полностью лишиться своих инвестиций", - говорится в заявлении крупнейшей кинотеатральной сети.

Ранее AMC предупреждала, что ее запасы наличных средств будут исчерпаны до конца этого года, если в прокат не выйдет ни один крупнобюджетный фильм.

Ассоциация владельцев кинотеатров США обратилась в Конгресс с просьбой немедленно принять программу предоставления финансовой помощи в сотни миллионов долларов.

"Без такой помощи 70 процентов залов в стране могут объявить о банкротстве или окончательно закрыться к концу года. Более 70 000 рабочих мест могут быть потеряны навсегда", - отметили в организации.

Как известно, из-за пандемии коронавируса многие голливудские студии решили убрать свои громкие релизы из расписания на 2020 год. Среди них "Матрица 4", "Бэтмен", "Дюна", "Не время умирать" и другие.