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Украина опять запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова

Украина опять запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова
Обновлено 19:40 Сегодня Телеграф

После аварийной остановки энергоблоков ТЭС, входящих в ДТЭК Рината Ахметова, системный оператор НЭК Укрэнерго повторно запросил аварийную помощь у ГПО "Белэнерго". Параллельно Укрэнерго обзванивает крупных потребителей, предупреждая о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.

Об этом сообщают собеседники БизнесЦензор в энергетическом рынке.

Укрэнерго подтвердила БЦ информацию о запросе аварийной помощи из Беларуси.

Согласно информации источников БЦ, 1-й энергоблок Запорожской ТЭС остановился в 00:38 2 февраля. Причиной аварийного останова персоналом назван "свищ в конвейерной шахте котла".

Эта авария не позволила диспетчеру Укрэнерго сбалансировать энергосистему в утренний пик потребления электроэнергии 2 февраля. Была запрошена аварийная помощь из Беларуси мощностью 500 МВт.

В 15:38 аварийный останов случился на 9-м энергоблоке "ДТЭК Кураховская ТЭС", что еще больше усугубило ситуацию.

Из-за этого запрос аварийной помощи был увеличен до 850 МВт.

Как сообщалось, в феврале запланирован коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси мощностью 300 – 500 МВт и из РФ мощностью 200 МВт.

Из-за низких температур в пики потребления Украина потребляет до 22,5 тыс. МВт.

В то же время, представители металлургических предприятий сообщают, что Укрэнерго оповестило их о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.

Как известно, в случае дефицита электроэнергии Укрэнерго применяет График планового ограничения мощности для крупных потребителей. Если с помощью этого инструмента не удается сбалансировать систему, вводится График аварийного отключения потребителей. То, что в Украине называют "веерными отключениями".

Ранее, 18 января Беларусь оказала помощь в предоставлении резерва мощности Украине в объеме 3,1 млн кВт/ч электроэнергии.

30 декабря 2020 года НЭК "Укрэнерго" и государственное производственное объединение (ГПО) "Белэнерго" (белорусский оператор системы передачи) подписали договоры о поставках электроэнергии в рамках предоставления/получения аварийной помощи в режиме параллельной работы ОЕС Украины и ОЭС Беларуси.

Запасы угля на складах ТЭС в начале февраля вдвое меньше необходимого уровня.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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