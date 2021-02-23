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Каждый 5-й произведенный в Украине грузовой вагон – на осях из России

Каждый 5-й произведенный в Украине грузовой вагон – на осях из России
Обновлено 13:20 Сегодня Телеграф

Украина по итогам 2019-2020 гг. произвела 13,8 тыс. грузовых вагонов, из которых 2,7 тыс. были оснащены железнодорожными осями, закупленными в Российской Федерации. Таким образом, каждый пятый произведенный в Украине новый грузовой вагон оказался с российскими осями, пишет Obozrevatel. 

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, имеющимся в распоряжении редакции, украинские производители вагонов в 2019-2020 импортировали из России 5,4 тыс. штук ж/д осей, что позволило оснастить 2,7 тыс. грузовых вагонов. 

За два года крупнейшим импортером ж/д осей оказался Крюковский вагоностроительный завод. Именно это кременчугское предприятие «красного» директора Валерия Приходько приобрело 3841 ось у завода «Уральская кузница», входящего в группу «Мечел» Игоря Зюзина 

Таким образом, доля КВСЗ в общем импорте российских осей в Украину составила 71%.

Напомним, что в 2020-2021 гг. Крюковский вагоностроительный завод также импортировал из России 2692 железнодорожных колеса производства «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» Романа Абрамовича.

Таким образом, свыше 300 грузовых вагонов КВСЗ оснащены ж/д продукцией, закупленной у российских производителей.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Вагоны.
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