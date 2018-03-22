В Киеве выделили земельные участки для строительства метро на Виноградарь

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты согласовали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельных участков КП "Киевский метрополитен" под расположение строительных площадок для возведения метро на жилищный массив Виноградарь. Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

"Подготовительные процессы все ближе подводят нас к началу строительства метро на Виноградарь - в системе Prozorro продолжается закупка услуг генерального подрядчика. Отведение земельных участков вдоль будущей трассы метро, на которых будут развернуты строительные площадки, - это один из документальных этапов перед тем, как стартуют работы непосредственно на земле", - считает председатель постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Алексей Окопный.

В частности, речь идет о земельных участках ориентировочными площадями 0,69 гектара, 0,98 гектара, 0,56 гектара, 0,09 гектара, 0,68 гектара, 0,11 гектара, 0,29 гектара, 1,64 гектара, 0,11 гектара, которые относятся к коммунальной собственности территориальной громады города Киева. Они предоставляются в аренду на 7 лет под расположение строительных площадок для строительства объектов участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции метро "Сырец" на жилищный массив Виноградарь.

По завершению строительства участки в пределах станций будет обслуживать КП "Киевский метрополитен", а остальные будут возвращены городским землям общего пользования.

Напомним, что в бюджете на 2018 год Киевсовет предусмотрел 1,5 млрд гривень на строительство метро на Виноградарь, и при необходимости планирует увеличить эти расходы до 2,5 млрд при корректировке бюджета на протяжении года.

Согласно принятому ТЭО, участок метро на Виноградарь от станции "Сырец" включает 4 перспективных станции: первая очередь - "Мостицкая" и "Проспект Правды", вторая - ответвление на "Виноградарь", третья - станция "Ул. Маршала Гречка" и электродепо. Общая протяженность участка 7,4 км, стоимость - почти 11,2 млрд.