Новости недвижимости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД Украины рассказали, как уменьшить очереди на границе
В МИД Украины рассказали, как уменьшить очереди на границе
Новости: В КГГА приняли решение создать музей на Почтовой площади
В КГГА приняли решение создать музей на Почтовой площади
Новости: ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
Новости: Общую теорию относительности удалось подтвердить в галактических масштабах
Общую теорию относительности удалось подтвердить в галактических масштабах
X

"Киевводоканал" проводит борьбу с должниками: перекрывает канализацию

Платежка ЖКУ
09:47 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: "Киевводоканал" с помощью устройства Chop-2008 теперь может отключать должников в столице от канализации.

"Киевводоканал" получил разрешение на индивидуальное отключение должников в столице от канализации. Первыми на себе отключение испытали жители многоэтажных жилых домов на Троещине. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

При помощи устройства Chop-2008 от возможности использовать канализационный сток отключили жителей улиц Градинской и Бальзака.

Процедура выглядит приблизительно следующим образом. С чердака дома в квартиру должника опускают специальную заслонку. Она блокирует канализационный коллектор квартиры. При этом все, что происходит внутри трубы оператор видит на мониторе через специальную камеру. Специалист выбирает нужный этаж, находит квартиру и наглухо перекрывает выход сточных вод. Одно из таких отключений записали на видео. 

Житель многоэтажки, которому перекрыли канализацию, задолжал перед "Киевводоканалом" более 4 тысяч гривень. Сообщение об отключении от канализации было оставлено на дверях его квартиры.

Киевляне в июне получат одну квитанцию за все коммунальные услуги

Для разблокирования канализации нужно погасить долг перед "Киевводоканалом", а также оплатить услугу подключения к канализации. Ориентировочная стоимость такой услуги - 2 тысячи гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Должники, Канализация, Киевводоканал, Отключение, Погашение долгов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости недвижимости

В Госстатистики сообщили, сколько жилья уже введено в эксплуатацию В Минобороны рассказали о процессе строительства казарм В НБУ рассказали, почему строить жилые дома станет невыгодно

Последние новости

Причудливые и экстраординарные уличные фото японского фотографа (Фото) Тренер сборной Бразилии упал, когда радовался голу Коутиньо (Видео) Под конец июня в Карпатах выпал снег
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 Суд вынес решение по нардепу Савченко
03 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
04 Мэр Киева поставил условие "Нафтогазу" по проблеме с долгами
05 Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном
Новости сегодня
10:18 Польша пока не начало строительство "стены" на границе с Украиной и Беларусью
10:17 Модель из племени в прекрасных снимках начала прошлого века (Фото)
10:16 Пьяное ДТП в Харькове: тело погибшей женщины пробило витрину
10:11 Вера Брежнева поделилась семейными снимками
10:05 Мода 2018: разноцветные графичные стрелки ставшие трендом этого сезона (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Новости: В МОЗ сообщили, будет ли принимать врач без подписанной декларации с 1 июля
МОЗ: Врачи будут принимать без декларации с 1 июля
Новости: Суд вынес решение по нардепу Савченко
Суд вынес решение по нардепу Савченко
Новости: Рецепт дня: клубничный десерт
Рецепт дня: клубничный десерт
Добавить комментарий
0