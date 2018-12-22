ФГИУ оповестил о новом порядке контроля за соблюдением договоров купли-продажи

Новости Бизнеса: Фонд госимущества усилил контроль за выполнением условий договоров купли-продажи.

Фонд госимущества усилил контроль за выполнением условий договоров купли-продажи.

Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров.

"В частности, разработан и введен в действие новый Порядок контроля за выполнением условий договоров. Теперь факт недопуска работников органов приватизации четко фиксируется, установлена ответственность за достоверность представленных документов собственником имущества и определена новая норма относительно проверки выполнения условий договоров купли-продажи объектов незавершенного строительства", - говорится в сообщении.

В ФГИУ отмечают, что также введен в действие новый Порядок возврата объекта приватизации в государственную собственность, по которому возможен возврат в добровольном или принудительном порядке и четко прописано определение нанесения ущерба и оценки имущества, которое возвращается.

В 2018 году начата претензионно-исковая работа по расторжению 26 договоров купли-продажи, 19 из которых это объекты незавершенного строительства. В течение года в государственную собственность возвращены 10 объектов, которые повторно выставлены на продажу.

Общий перечень объектов, в отношении которых осуществляется работа по расторжению договоров купли-продажи и принимаются меры по их возврату в государственную собственность, включает 121 объект, из которых: 11 – пакеты акций акционерных обществ, 16 – единые имущественные комплексы и 94 - объекты незавершенного строительства.