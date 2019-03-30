В Украине почти в 80% жилых домов установлены счетчики тепла

Новости Бизнеса: Министерства регионального развития сообщили, что в Украине около 79,2% жилых зданий и 77,6% нежилых зданий уже имеют счетчики тепла.

По состоянию на март 2019 году в стране счетчиками тепла оснащен 79,2% жилых зданий и 77,6% нежилых зданий. Об этом сообщает Департамент систем жизнеобеспечения и жилищной политики Минрегиона со ссылкой на Минрегион Украины.

"Лидерами по количеству оснащенных счетчиками тепла жилых зданий остаются Черкасская (98%), Николаевская (97,9), Хмельницкая (93,5%) и Винницкая области (93%). В Луганской области показатель оснащенности счетчиками домов за месяц вырос почти на 7% и составляет 37,1%. Самыми низкими остаются показатели Кировоградской (44,7%), Луганской (37,1%) и Тернопольской (15,5%) областей", - говорится в сообщении.

По оснащению нежилых помещений, то лидерами остаются Николаевская 100%, Львовская 92,2% и Винницкая 92,1% области. Самый низкий показатель в Киевской 65,6% и Житомирской 50,5% областях.

Напомним, правительство опубликовало постановление Кабинета министров от 27 февраля, которым в Украине снижены нормы потребления газа для населения без счетчиков. В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижена до 3,28 кубометра на одного человека в месяц.