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ФГИУ ожидает, что Кабмин вскоре утвердит список объектов большой приватизации

ФГИУ ожидает, что Кабмин вскоре утвердит список объектов большой приватизации
02:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: И. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров: Фонд ожидает от Кабмина рассмотрения списка объектов для большой приватизации.

Фонд госимущества Украины рассчитывает, что Кабинет министров 24 июля рассмотрит вопрос об утверждении инвестиционных советников на отобранные объекты большой приватизации.

Об этом сообщил и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров в Facebook.

"Фонд государственного имущества ожидает, что вопрос утверждения инвестиционных советников на отобранные объекты большой приватизации будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства, в среду, 24 июля", - написал Трубаров.

8 июля Фонд направил на согласование Минэкономразвития и Министерству юстиции проект распоряжения Кабинета министров об утверждении инвестиционных советников, который должен быть согласован министерствами еще до 11 июля.

"Рассчитываем, что и МЭРТ, и Минюст успеют к ближайшему заседанию правительства рассмотреть необходимые документы, и работа возобновится", - отметил руководитель приватизационного ведомства.

Он выразил сожаление по поводу того, что уже слишком много времени было потрачено на ничтожные судебные иски и заседания: "Фактически на год остановлена приватизация таких важных предприятий, как ОПЗ, "Угольная компания "Краснолиманская", "Завод "Электротяжмаш", "Объединенная горно-химическая компания", "Индар".

По словам Трубарова, инвестиционные советники также ожидают быстрое принятие всех необходимых для начала работы решений.

Напоминаем, в начале июля Фонд государственного имущества Украины выиграл кассацию, которая разблокировала утверждение Кабинетом министров инвестиционных советников для приватизации Одесского припортового завода, угольной компании "Краснолиманская", заводов "Электротяжмаш", "Индар" и Объединенной горно-химической компании.

В Министерстве финансов рассматривают большую приватизацию не только как инструмент для преодоления коррупции в госкомпаниях и нахождения эффективного собственника, но и источник финансирования, что уменьшает необходимость заимствовать на эту сумму. Поэтому, по их мнению, во втором полугодии 2019 года необходимо этот процесс разблокировать. Бюджетная роспись, составленная в январе согласно Государственному бюджету на 2019 года, предусматривает 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, тогда как факт выполнения по состоянию на середину июля - 0,3 млрд грн.

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Кабмин, ФГИУ, Виталий Трубаров, Большая приватизация.
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