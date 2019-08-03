Рынок арендного жилья хотят вывести из тени

Новости Бизнеса: Власти хотят легализовать рынок арендного жилья.

В Украине из всего арендного жилья около 90% находится в тени и никак не регулируется, в связи с этим было инициировано и уже завершается разработка законопроекта, который сможет урегулировать рынок арендного жилья и определить четкие механизмы для взаимодействия всех его участников.

Об этом сообщил замглавы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня в Европе примерно 60-70% всего жилого фонда — арендное. При этом в Украине этот процент официально не превышает 5-10%. То есть 90% рынка арендного жилья находится в тени. И эту ситуацию нужно менять. Мы хотим законодательно урегулировать этот вопрос, создать четкие и справедливые правила на этом рынке", — сказал он.

По словам Парцхаладзе, эффективное внедрение этого рынка может существенно повлиять на снижение арендной платы, будет способствовать привлечению новых инвестиций, стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом.

"В итоге стоимость такого жилья по сравнению с рыночной может быть на 30% и более дешевле для социально незащищенных групп населения и работников социальной сферы", — отметил чиновник.

Таким образом, уже рассматривается возможность внедрения следующих направлений арендного жилья:

муниципальное арендное жилье, заказчиками которого являются местные власти и которое может предоставляться молодым семьям, работникам социальной и бюджетной сферы (врачам, учителям и т.д.), а также другим молодым специалистам;

арендное жилье, которое будет находиться на балансе центральных органов государственной власти, в том числе, ведомств, и предоставляться их сотрудникам на работе или службе;

коммерческое арендное жилье будут строить частные компании и сдавать в аренду.

Напомним, Минрегион в новых ГСН удвоил количество женских туалетов в театрах и кинотеатрах.