Парки могут оборудовать кнопками для вызова полиции

Новости Бизнеса:Минрегион намерен устанавливать в парках специальные кнопки экстренного вызова полиции в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) намерено предусмотреть установку в парках специальных кнопок экстренного вызова полиции в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как отметили в пресс-службе Минрегиона, соответствующие изменения планируется внести в государственную строительную норму"Благоустройство территорий».

”Сейчас просматриваем нормы безопасности в парках. Поэтому есть предложение, которое сейчас рассматривается - устраивать в этих общественных местах специальные боксы с кнопкой экстренного вызова полиции. Это безопасность и постоянная связь с работниками службы в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации. Тем более что в некоторых новых парках это уже начинают делать. Поэтому почему бы не нормировать этот вопрос и в ГСН?” - сообщили в пресс-службе..

По словам Минрегиона, идею установки кнопок вызова экстренной помощи в парках поддержали и пользователи соцсети Facebook.

"По его результатам, практически все из более чем 5000 пользователей, которые отреагировали на опрос,"за” устройство кнопок вызова экстренной помощи в парках. При этом многие предложили при возможности обустроить такие боксы с кнопками системами видеонаблюдения или другой защиты от ложных вызовов полиции», - отметили там.