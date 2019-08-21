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В новых строительных нормах усилят требования к пожарной безопасности в гостиницах

В новых строительных нормах усилят требования к пожарной безопасности в гостиницах
05:25 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В украинских гостиницах усилят требования к пожарной безопасности.

С 1 октября в Украине начнут действовать новые строительные нормы по проектированию гостиниц, которые значительно усиливают обязательные требования соблюдения пожарной безопасности зданий и вводят современные системы пожаротушения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Безопасность людей - это приоритет №1. Особенно в случае возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Поэтому в новых нормах по проектированию гостиниц мы предусмотрели ряд современных решений для усиления обязательной пожарной безопасности в них", - говорится в сообщении.

В частности, вводится возможность использования эффективных систем пожаротушения водой, а также современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций.

"Согласно новым изменениям в ГСН, гостиницы нужно обустраивать системами противопожарной защиты в соответствии с ГСН "Системы противопожарной защиты", - сообщили в министерстве.

Кроме этого, подъезд пожарных машин к зданиям гостиниц нужно предусматривать в соответствии с ГСН "Планировка и застройка территорий". Такой подъезд должен быть обеспечен и в основных эвакуационных выходах и входах, ведущих к пожарным лифтам, убеждены в министерстве.

В новых изменениях в ГСН сохраняются требования по степени огнестойкости зданий гостиниц и допустимых при этом этажности и площади противопожарных отсеков.

"Допускается размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных зданий другого назначения и жилых домах I-III степеней огнестойкости при условии их отделения в противопожарный отсек и указания отдельных путей эвакуации", - подчеркнули в министерстве.

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Напомним, что при проектировании гостиниц в Украине с 1 октября текущего года будут учитываться изменения в государственные строительные нормы, что позволит усилить безопасность проживания в таких заведениях.

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Пожарная безопасность, Минрегион, Гостиницы, ГСН.
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