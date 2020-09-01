"Все по плану": Криклий рассказал, когда начнутся работы по строительству аэропорта в Днепре

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, когда стартуют работы по строительству аэропорта в Днепре.

"Все по плану. Проектная документация готовится на такие объекты до полугода. У нас так и получается. В середине сентября мы планируем объявить большой международный тендер и до конца года его отыграть, получить генподрядчика и — если будет теплая зима — начать работы. Со стороны концессионера первые работы по терминалу — осенью", - рассказал он в интервью УНН.

Ранее Криклий заявлял, что финансирование строительства аэропорта в Днепре расширено из 100 млн грн до 300 млн грн за счет средств 2019 года.

Как сообщалось, за госсредства в новом аэропорту Днепра планируется построить взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется его высокая пропускная способность – до 1 тыс. чел./час.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.