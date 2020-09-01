Скачать
Вторник, 01.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 31 августа: съезд "Слуги народа" и обновление карантинных зон
Итоги 31 августа: съезд "Слуги народа" и обновление карантинных зон
"Все по плану": Криклий рассказал, когда начнутся работы по строительству аэропорта в Днепре
"Все по плану": Криклий рассказал, когда начнутся работы по строительству аэропорта в Днепре
Стаховский стартовал с волевой победы на турнире в Чехии
Стаховский стартовал с волевой победы на турнире в Чехии
Поразила наповал: Тина Кароль произвела фурор образом для "Танців з зірками"
Поразила наповал: Тина Кароль произвела фурор образом для "Танців з зірками"

"Все по плану": Криклий рассказал, когда начнутся работы по строительству аэропорта в Днепре

"Все по плану": Криклий рассказал, когда начнутся работы по строительству аэропорта в Днепре
Обновлено 01:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, когда стартуют работы по строительству аэропорта в Днепре.

"Все по плану. Проектная документация готовится на такие объекты до полугода. У нас так и получается. В середине сентября мы планируем объявить большой международный тендер и до конца года его отыграть, получить генподрядчика и — если будет теплая зима — начать работы. Со стороны концессионера первые работы по терминалу — осенью", - рассказал он в интервью УНН.

Ранее Криклий заявлял, что финансирование строительства аэропорта в Днепре расширено из 100 млн грн до 300 млн грн за счет средств 2019 года.

Шмыгаль: Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу

Как сообщалось, за госсредства в новом аэропорту Днепра планируется построить взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется его высокая пропускная способность – до 1 тыс. чел./час.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аэропорт, Мининфраструктуры, Днепр, Владислав Криклий.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский о дальнейших планах: Впереди еще очень много работы
02 Стерненко рассказал, кто организовал нападение на него под судом
03 Карантин в Украине: Степанов заявил о нахождении "идеального баланса"
04 Лукашенко уволил очередного посла Беларуси
05 "Засланные казачки": Фокин ответил своим критикам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Засланные казачки&quot;: Фокин ответил своим критикам
"Засланные казачки": Фокин ответил своим критикам
Зеленский обратился к нардепам: Расслабляться рано
Зеленский обратился к нардепам: Расслабляться рано
В Житомирской области произошел взрыв на ж/д путях: СБУ расследует теракт
В Житомирской области произошел взрыв на ж/д путях: СБУ расследует теракт
Счастливые: Шакира поделилась романтичными снимками с Жераром Пике
Счастливые: Шакира поделилась романтичными снимками с Жераром Пике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь