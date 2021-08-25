У меня немало претензий к Зеленскому. Но сегодня в его спиче я услышала ростки национализма

Величие каждой нации — в уважении к героям, и об этом надо помнить не только по праздникам.

За восемь лет празднования Дня Независимости многое изменилось. На улицах на домах появились украинские флаги, а президент Владимир Зеленский с начала своего срока изменил риторику на более национально направленную.

Такое мнение в Facebook изложила украинская телеведущая и журналистка Янина Соколова.

Спасибо всем украинцам за этот день

Шла, ехала по улицам столицы — большинство земляков с символами идентификации. Дома и балконы частично в флагах. Пусть частично, но в флагах. Еще 8 лет назад их там не было.

У меня немало претензий к Владимиру Зеленскому. Я не голосовала за него на выборах и не проголосую на следующих. Но сегодня в его спиче я услышала ростки национализма. Пусть ростки, но я слушала проукраинского президента с правильным восприятием украинской истории с ее героями и праздником, прозвучавшее как восстановление независимости, которую мы потеряли и 30 лет как снова восстановили. Пусть на словах. Но это были правильные слова. Праздник государственности — это тоже плюс.

Наша армия. Наши воины. Наша техника и самолеты — гордо и достойно. Мои сыновья весь вечер изучали вес «Мрии» и устойчивость бомбардировщиков.

Величие каждой нации в уважении к ее героям и борьбе за идентичность и независимость. За страну, а не за свое. Надеюсь, что власть вспомнит об этом завтра. Когда от праздника перейдет к будничной работе над развитием страны.

С праздником!

Слава Украине! Слава нации! Украина превыше всего! Путин — х * ло.

PS обливание Петра Порошенко зеленкой - подло и позорно. Надеюсь виновные будут наказаны, как и заказчики.