Укр

Новый локдаун точно будет, потому что мы все для этого делаем

Автор
Д. Раимов
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Новый локдаун точно будет, потому что мы все для этого делаем Новость обновлена 28 августа 2021, 22:23
Медицинская маска

Журналист предложил вспомнить, был ли кто из украинских политиков или знаменитостей в масках на День Независимости.

Украина обречена на новый локдаун, поскольку власти страны сами не придерживаются противоэпидемических правил.

Такое мнение высказал политтехнолог и журналист Дмитрий Раимов

"Заканчиваю большое исследование по ведению страниц социальных сетей президентов.

И все никак не мог понять что меня смущает. А вот что – это маски.

Джо Байден. Большинство встреч в масках. На официальных фото – маски. На выступлениях – везде маска.

Вспомните парад. Вспомните концерт. Хоть одного в масках.

Потому новый локдаун точно будет. Потому что мы делаем для этого все.

И потому молодёжь мечтает о Нью Йорке и как переехать.

Потому что там публичная власть не кладёт писю на правила и то, о чем просит сама.

Цивилизация она не в гаджетах. Она в нормах", — написал он.

Напомним, врач-эпидемиолог Андрей Александрин рассказал "Телеграфу" о том, что в Украине развернулась масштабная антивакцинальная кампания.

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