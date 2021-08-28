Новый локдаун точно будет, потому что мы все для этого делаем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 42
Журналист предложил вспомнить, был ли кто из украинских политиков или знаменитостей в масках на День Независимости.
Украина обречена на новый локдаун, поскольку власти страны сами не придерживаются противоэпидемических правил.
Такое мнение высказал политтехнолог и журналист Дмитрий Раимов
"Заканчиваю большое исследование по ведению страниц социальных сетей президентов.
И все никак не мог понять что меня смущает. А вот что – это маски.
Джо Байден. Большинство встреч в масках. На официальных фото – маски. На выступлениях – везде маска.
Вспомните парад. Вспомните концерт. Хоть одного в масках.
Потому новый локдаун точно будет. Потому что мы делаем для этого все.
И потому молодёжь мечтает о Нью Йорке и как переехать.
Потому что там публичная власть не кладёт писю на правила и то, о чем просит сама.
Цивилизация она не в гаджетах. Она в нормах", — написал он.
Напомним, врач-эпидемиолог Андрей Александрин рассказал "Телеграфу" о том, что в Украине развернулась масштабная антивакцинальная кампания.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-