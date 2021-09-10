Когда у Зеленского спрашивают о втором сроке, он выглядит как ребенок с пакетом конфет

Украинский журналист сравнил Зеленского с ребенком.

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается отвечать на вопрос о том, будет ли идти на второй срок, ведь ждет, пока закончится первый.

Об этом в пятницу, 10 сентября, на странице в Facebook пишет корреспондент программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач.

"Каждый раз, когда у президента Зеленского спрашивают о втором сроке, он выглядит как ребенок, который не доел борщ, рядом с пакетом конфет.

- Ты будешь конфеты?

- Но сначала мне надо доесть борщ ...

- То есть если ты не доешь борщ, то не будешь конфеты?

- Буду ... Просто пока мама видит, буду говорить, что сначала должен доесть борщ ...

- Зачем?

- Ну, чтобы она сказала "такой золотой ребенок, так хотел доесть борщ, но не смог. Держи конфеты", — пишет Ткач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский на форуме YES Brainstorming 2021 рассказал о том, возможна ли полномасштабная война между Украиной и Россией.

Напоминаем, что Владимир Зеленский готовится к поездке в США, которая запланирована на конец сентября.