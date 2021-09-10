Когда у Зеленского спрашивают о втором сроке, он выглядит как ребенок с пакетом конфет
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Украинский журналист сравнил Зеленского с ребенком.
Президент Украины Владимир Зеленский отказывается отвечать на вопрос о том, будет ли идти на второй срок, ведь ждет, пока закончится первый.
Об этом в пятницу, 10 сентября, на странице в Facebook пишет корреспондент программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач.
"Каждый раз, когда у президента Зеленского спрашивают о втором сроке, он выглядит как ребенок, который не доел борщ, рядом с пакетом конфет.
- Ты будешь конфеты?
- Но сначала мне надо доесть борщ ...
- То есть если ты не доешь борщ, то не будешь конфеты?
- Буду ... Просто пока мама видит, буду говорить, что сначала должен доесть борщ ...
- Зачем?
- Ну, чтобы она сказала "такой золотой ребенок, так хотел доесть борщ, но не смог. Держи конфеты", — пишет Ткач.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский на форуме YES Brainstorming 2021 рассказал о том, возможна ли полномасштабная война между Украиной и Россией.
Напоминаем, что Владимир Зеленский готовится к поездке в США, которая запланирована на конец сентября.
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