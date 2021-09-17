Почему план России построить "город оккупантов" в Крыму на руку Украине

Айдер Муждабаев прогнозирует очередную черную дыру для российского бюджета

В оккупированном Крыму планируют построить "с нуля" город для "переселенцев" из России и отдыхающих примерно на 50 тысяч человек – в Сакском районе, на западном побережье полуострова. Намерения оккупантов прокомментировал "Телеграфу" заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.

"Я, как это ни странно, поддерживаю эту идею оккупантов. Во-первых, это еще одна черная дыра для российского бюджета. Пусть тратятся – чем больше, тем лучше.

Во-вторых, всё, что они построят, после освобождения полуострова останется крымским татарам; как говорят, спасибо заранее.

В-третьих, учитывая, что заселять туда будут, безусловно, "колонизаторов" из РФ, у меня есть предложение назвать этот город, как русские любят, "красиво, на немецкий манер" — к примеру, Геноцидбургом. Чтобы сразу было понятно, что речь идет о насильственной замене населения Крыма – на русское. Чем Россия, собственно, занимается последние 250 лет.

Идея с "городом оккупантов" – лишнее подтверждение того, что Крым заселяют представителями другого этноса, другой страны. А это является одной из международно признанных форм геноцида – замена населения, его вытеснение другим, изменение пропорций национального состава.

Думаю, что нашему МИДу стоит использовать это намерение оккупационных властей для продвижения на международной арене повестки касательно расовой дискриминации и геноцида крымскотатарского народа в оккупированном Россией Крыму".

Ранее мы сообщали, что в Европейском Союзе заявили о поддержке Украины и осуждении оккупации Россией Крыма.

Напоминаем, что российские силовики продолжают давление на представителей крымскотатарского народа на оккупированном полуострове.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предупредил США о подготовке Крыма к развертыванию ядерного оружия.