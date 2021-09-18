Что не так с санкциями СНБО против голосования Крыма и ОРДЛО на российских выборах

Непонятно, кто и как попадет под ограничительные меры

В пятницу, 17 сентября, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщили о том, что за участие в избирательном процессе в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и ОРДЛО иностранцам грозят санкции от Украины, несмотря на дипломатический иммунитет. Есть и первоначальный список тех, кто под них попадет – агитаторы, кандидаты, члены комиссий и наблюдатели.

В целом новые, связанные с очередными «выборами» на оккупированных территориях, санкции – это уже традиционная практика высших органов власти Украины. И было бы достаточно странно, если их не применяли бы.

Верховная Рада 9 сентября также приняла соответствующее обращение к международным структурам и иностранным парламентам, осуждающее и не признающее данные процессы. Напомню, что подобное заявление украинский парламент принимал в 2016 году в связи с проведенными в Крыму аналогичными «выборами Госдумы».

В то же время пока непонятно – кого именно коснутся новые санкции, исходя из заявленных секретарем СНБО цифр. Напомню, что лишь по Крыму «кандидатами» зарегистрировано более ста человек разных «политических сил». Данилов же называет лишь 33 подсанкционных кандидата. И, скорее всего, это крымские «мажоритарщики», а вот «региональные списки» для пропорционального голосования в СНБО не учли.

С Донбассом все еще «веселее», поскольку «выборы» там проводят путем «экспериментального интернет-голосования» которое спешно внедрили в РФ в 2021 году. Этот механизм позволяет для жителей Донецка и Луганска, «новоиспеченных граждан РФ» «организованно проголосовать по интернету» за российские партийные списки… Ростовской области. Тамошние кандидаты крайне далеки от интересов жителей Донбасса и якобы мотивацией «голосования» за «Единую Россию» (для Донбасса никаких иных альтернатив естественно «организаторы выборов» не предусмотрели) должен был стать господин Бородай, поставленный «на грань» проходного списка «ЕдРа» по Ростову. Намек коллективным «бородаям» понятен – «покажете результат» и получите «целый мандат депутата».

Такая циничная позиция Кремля понятна – «голосование на Донбассе» анонсированных «600 тысяч» голосов не даст. Тамошние «власти» худо-бедно справились с «раздачей паспортов», но вот заставить жителей ОРДЛО еще и получить полисы СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта – прим. ред.), без которых ни «избиратель» ни за «избирателя» проголосовать не получится – оказалось куда сложнее.

Скорее всего, через «электронные технологии» на Востоке Украины «нарисуют» от силы до 200 тысяч «голосов», что для общей фальсификации выборов в пользу «партии путина» крайне мало. Примечательно, что параллельно с данным фейковым голосованием в Харькове генконсульство РФ вполне официально и без запретов и противодействия властей Украины проводит выборы в ту же Госдуму. Впрочем, там избиратели приписаны к избирательному округу и спискам кандидатов… Ямало-Ненецкого Салехарда.