Наши заробитчане стимулируют рост чужих экономик
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Украине нужен свой амбициозный план для улучшения экономики.
Украина имеет низкий уровень развития экономики, из-за чего граждане выезжают на работу в другие страны, и тем самым способствуют их прогрессу.
Об этом в воскресенье, 18 сентября, на странице в Facebook пишет директор по инвестициям и стратегии в ООО "ТитанЕра" Анатолий Амелин.
"Мы уже окончательно проиграли, или есть шанс?
Наверняка, Вы слышали, что в этом году мировая экономика вырастет на рекордные 5,6%!!!
Это будут самые высокие темпы восстановления после рецессии за последние 80 лет, говорится в отчете Всемирного банка.
Да, это восстановление после пандемии, отложенные проекты 2020 года и новые проекты, стимулирующие рост экономик разных стран.
Учитывая, что это "средняя температура по больнице" это очень большая цифра, ведь развитые страны растут в среднем на 1% максимум 2% в год.
Развивающиеся на 5% — 8% и даже 12% в год.
Украина относится к последним, но…
В 2021 году мы вырастем всего на 3,4%
Представляете гоночную трассу, где государства соревнуются в спорости развития, все мчатся вперёд, настраивая свои экономики, а Украина… Украина тоже едет, отставая ото всех… даже от своих соседей.
Польская экономика вырастет на 4,6%
Россия вырастет на 4,2%
Турция 5,6%
И позиции Украины — полный провал.
Если заглянуть чуть дальше, то:
- Страны, экономика которых развивается быстрее, создают больше рабочих мест
- Больше рабочих мест создают конкуренцию да труд
- конкуренция за труд приводит к высасыванию трудовых ресурсов от соседей
По данным опроса OLX Работа, в 2021 году 63% украинцев, ищущих работу, планируют работать за рубежом или рассматривают такой вариант. В топе европейских стран, которые привлекают больше, оказались Польша (ее рассматривает 50% опрошенных), Чехия, Германия, Литва и Словакия.
Исследование показывает, как и в прошлом году, стабильную тенденцию выезда из Украины молодого, трудоспособного населения — в возрасте до 39 лет
Польша готовит масштабные налоговые льготы для заробитчан, которые планируют остаться в этой стране минимум на четыре года.
Активно украинских заробитчанин привлекает Венгрия
Не отстает Германия
Украинцы работают в Великобритании, Прибалтике, Греции, Испании, Италии…
Правительство, Нацбанк радостью рапортует, что заробитсхчане в Украине уже в текущем году перечислят более $13 млрд…
Создавая там (не в Украине) ВВП минимум на $35-$40 млрд
А правительство не думает, что наши заробитчане и стимулируют рост чужих экономик, которые требуют ещё больше украинских трудовых ресурсов?
Так вот, в мире идёт не гонка, идёт война.
Война на выживание, в которой хороши все методы.
Западные доминанты имеют свою повестку, наши соседи свою, но все прагматично борются за выживание в агрессивном капиталистическом мире используя все доступные меры:
- Протекционизм (да, США это делает эффективнее других, не отстаёт Германия, Китай, Россия…)
- Финансовые инструменты (печать денег, рост госрасходов своих стран в кредит, стимулирование собственного внутреннего потребления, финансовая экспансия.
- кредитование слабых для покупки у себя же продукции. В итоге сильные стимулируют свою экономику, создание у себя рабочих мест, создавая себе же ВВП, а слабые влазят долги, ухудшают сальдо торгового баланса и дополнительно нагружают бюджет пролётными рассолами.
- Свободная торговля. Да, это тоже инструмент, ведь вы открываете свой рынок тем, кто имеет более эффективное производство за счёт недоступным вам технологиям, имеет ниже себестоимость за счёт недоступных вам кредитов.
В итоге, сильные становятся сильнее, слабые — постепенно растеряются, входя под протекторат сильных
И сила в данном контексте это не деньги, это воля!
Это воля построить сильную страну, воля иметь свой план и не плясать под чужую дудку, воля брать на себя ответственность.
А что Украина спросите вы?
- Украина увеличивает экспорт сырья из которого в развитых странах создают продукт с высокой добавленной стоимостью
- Украина увеличивает экспорт трудовых ресурсов
- Украина увеличивает экспорт мозгов. То же хвастовством IT сектором в своей основной массе является аутсорсингом продуктовых мировых компаний. Не в Украине их центр прибыли)
Мы даже свой план (стратегию) не смогли утвердить.
В марте 2021 года Кабмин впервые истории Украины принял долгосрочную стратегию.
Но:
- она до сих пор не валидирована Верховной Радой. Когда Кабмин сменится будем новую принимать?
- В ее исполнение до сих пор нет шагов по привлечению инвестиций, стимулирование экономики (не на бумаге, а реальных ). Кто не согласен покажите примеры.
- У нас нет инвестиционной стратегии,
- Нет стратегии развития человеческого капитала,
- Нет миграционной политики
- У нас нет ни одного ответа на вопрос почему инвестор должен выбрать Украину, а не Польшу, Венгрию, Турцию, ОАЭ… в чем мы выиграем конкуренцию у них? За капитал и за людей?
У нас есть свободные экономические зоны как в Польше, Турции, эмиратах и ещё более чем в 100 странах?
У нас есть нулевые налоги как в Турции, ОАЭ
У нас есть компенсация инвестиций как в Венгрии
У нас есть Налог на выведенный капитал как в Эстонии, Польше, Латвии, Грузии, стимулирующий инвестиции?
Чем мы конкурируем? Отставание в экономической гонке — это диагноз.
Что делать?
Есть два сценария:
1. Продолжать в том же духе.
- Отставать ото всех
- Ждать отъезда основной массы трудоспособных
- Ухудшать условия бизнеса (налоги, регулирование, коррупция)
- Отбирать у инвесторов собственность
- Закрывать глаза на отсутствие правосудия (точнее оно есть, но по двонку)
- Дождаться в 2025-2026 году коллапса государственных финансов когда повышение перед выборами пенсий будет нечем покрывать, а рост налогов для ютооо приведёт к массовым протестам и переносу бизнесов в другие страны
- И это я не говорю про региональных князьков, которые на Киев перестанут смотреть и про Северного соседа, сидящего в засаде.
Запомните. Рубикон 2025-2026 год..
2. Второй сценарий. Ускоренное ралыитие и ввязываение в борьбу за выживание
- Первичен СВОЙ амбициозный план.
- ВВП Польши в 2030 году будет более $1 трлн, ВВП Украины около $400 млрд (это в рамках стратегии Кабмина 2030, если будет выполняться). Вопрос, как с таким сценарием нам конкурировать и конкуренция ли это?
- Нужно ставить цель иметь номинальный ВВП не менее $1 трлн (5-ти кратный рост номинального ВВП с учетом инфляции и девальвации и 3,5 кратный рост реального ВВП)
- Если мы хотим в 3,5 раза поднять реальный ВВП, нам нужно в 3,5 раза поднять производительность труда. А это цифровизация, автоматизация, роботизация, новые технологии (во всех секторах).
- Новые технологии это инвестиции.
- Инвестиции это стимулы, правила и безопасность. При чем лучше, чем у всех наших конкурентов.
- Правила и безопасность — это и судебная система и правоохранительная. Инвестор не должен гадать когда и кто у него отожмет бизнес.
- Стимулы — это эффективная, простая фискальная политика — тот же НнВК, который убирает необходимость оптимизировать, сокращает коррупционную ренту и стимулирует инвестиции и налог с продаж вместо НДС, где нет потери бизнесом ликвидности и нет паразитов, сидящих на НДСных схемах, коррупционной ренте за возмещение НДС, да и в принципе нет бесплатного кредитования государства деньгами бизнеса.
- К стимулам относятся и Индустриальные парки с подведенной развитой инфраструктурой и Свободные экономические зоны для создания инновационных производств, которых в стреножим еще не было.
Это малый перечень шагов, но главный KPI — объем инвестиций, привлекаемый ежегодно.
Президент озвучил план на $280 млн до 2030 года
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/1/677398/
Пусть будет так, а это значит, что в среднем, в экономику Украину ежегодно должно быть привлечено внешних $30 млрд в год.
2022 год уже подходит к концу.
Президент задал хорошую рамку и запустил проект Большая стройка, который, считаю, очень эффективным.
А значит, могут так же успешно появиться другие проекты:
- Большая энергетическая стройка (самообеспечение Украины газом, нефтепродуктами, дешевой атомной электроэнергией и ядерным топливом)
- Большая авиационная стройка — реконструкция в формате ГЧП всех аэропортов Украины и развитие международного пассажирского и торгового авиасообщения. Строительство региональных самолетов, связывающих областные аэропорты.
- Большая ЖД стройка — создание по настоящему скоростных поездов, собственной тяги и эффективной системы управления ЖД, снижающих скорость логистики и ее стоимость для клиентов.
- Большая жилая стройка — обновление городами илового фонда и городской коммунальной инфраструктуры (где более 40% тепла и воды просто уходит в землю)
- Большая спортивная стройка — развитие по всей Украине качественной спортивной инфраструктуры для массового спорта, стимулирование создания спортивных клубов.
- Большая морская стройка — углубление портов и подведение ЖД инфраструктуры, которые позволят сделать стоимость перевалки в Украине самой дешевой на Черном море
Но основные проекты для частного сектора:
1. Правовая защита. Если не можем 30 лет поменять судебную систему, нужно, как завещал Бендукидзе — привнести правовую юрисдикцию, которой доверяют — Британский суд. Самое простое сделать как Астана и Дубаи — создать Специальную зону — Финансовой центр с британским судом.
2. Рынок Капитала. Бизнесу для развития нужны деньги, дешевые и много. Для этого необходима негосударственная накопительная пенсионная система и страховая медицина, которые дадут миллиарды долларов ликвидности. Только после прихода этого капитала можно расчитывать на миллиарды денег украинцев, лежащих под подушкой и деньги западных фондов.
3. СЭЗ. Ковер нарушил логистические цепочки. Бизнес идет возможности из Азии перенести производство поближе к Европе — основным рынкам сбыта. В Мире 5000 СЭЗ, в Украине ни одной. Есть шанс воспользоваться этим окном возможностей. Но времени, от силы, год -два.
4. Инновации. Стимулирование инноваций неразрывно связано по опыту Израиля, США с сектором ВПК. Он во взаимодействии с наукой и образованием может создать экосистему новых прорывных технологий двойного назначения. А здесь нужно и новое образование и поддержка инноваций и гранты и даже госзаказы (да, США, Израиль, Германия имеют госзаказы, этотнормально)
Можно продолжать. Но даже этого плана с избытком достаточно для первого президентского срока Зеленского. Почему речь про Президента? Да потому что сегодня уже произошла полная концентрация власти в Офисе Президента.
А значит на Президенте и вся ответственность. Как за победу в экономического гонке, так и за шанс второго срока, который ему нужен.
Читайте, делайте выводы, делитесь!", — пише Амелін.
Ранеее "Телеграф" сообщал о причинах выезда украинцев за границу и чем это может обернутся для страны.
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