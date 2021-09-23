Укр

Что лучше всего заставляет людей ошибаться? Страх

Автор
Сергей Щербина
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Машину Шефира увозят с парковки.
Машину Шефира увозят с парковки.

Нападение произошло утром в среду.

Обстрел машины первого помощника Владимира Зеленского — Сергея Шефира взбудоражил общественность и породил множество версий произошедшего. Одна из самых популярных — запугивание. Но кроме этой есть и параллельная — заставить властьимущих задуматься над произошедшим.

Об этом написал главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина на Facebook.

О паранойе.

Как уже писал сегодня, одной из самых правдоподобных версий утреннего покушения видится попытка не столько запугать, сколько погрузить первые лица государства в тяжкие раздумья.

Запугать по какому-то конкретному вопросу путем высаживания рожка в машину одного из ближайших соратников президента — это глупейшая идея, особенно если иметь представление о психотипе первого лица и его окружения.

Долгосрочная стратегия погружения в паранойю — другое дело, и вот почему. Нынешняя Банковая достигла невиданных политических и электоральных успехов для современной Украины. И действует достаточно безошибочно, что подтверждает любая социология.

Что лучше всего заставляет людей ошибаться? Страх. Попытки усмотреть в любом событии руку явных врагов. Бесконечные поиски врагов тайных. Постоянные обдумывания любого шага с точки зрения безопасности.

А в итоге человека можно попробовать подвести к самому простому выводу, вроде "да ну его всё к черту, есть вещи и поважнее, чем эта ваша политика". И сбить с дистанции окончательно.

Почему-то мне кажется, что ответы надо искать в такой плоскости.

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#Покушение #Блог #Сергей Шефир
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