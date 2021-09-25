Кабанятина, суши, хот-доги и салат - врач рассказал об опасности популярных блюд

Неприятные сюрпризы от еды — не редкость.

Трихинеллез, описторхоз, аскариды и бактериальное заражение. Все это могут "приготовить" людям обычные пищевые продукты. Среди них есть и те, которыми обычно лакомятся на праздниках.

Детальный анализ опасности пищевых продуктов подготовил врач Тарас Жиравецький в Телеграмм.

Что я не рекомендую есть своим пациентам?

Почему именно эти продукты?

Буду пытаться кратко объяснить в этом посте, который уже назревал несколько лет.

Прежде всего я не рекомендую есть мясо дикой свиньи (кабана).

Существует очень большой риск заражения паразитом, который может разрушать наши мышцы — трихинеллезом!

История из моей практики ...