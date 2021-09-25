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Кабанятина, суши, хот-доги и салат - врач рассказал об опасности популярных блюд

Автор
Тарас Жиравецкий
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В суши опасность представляет необработанная рыба. Новость обновлена 25 сентября 2021, 12:45
В суши опасность представляет необработанная рыба.

Неприятные сюрпризы от еды — не редкость.

Трихинеллез, описторхоз, аскариды и бактериальное заражение. Все это могут "приготовить" людям обычные пищевые продукты. Среди них есть и те, которыми обычно лакомятся на праздниках.

Детальный анализ опасности пищевых продуктов подготовил врач Тарас Жиравецький в Телеграмм.

Что я не рекомендую есть своим пациентам?

Почему именно эти продукты?

Буду пытаться кратко объяснить в этом посте, который уже назревал несколько лет.

Прежде всего я не рекомендую есть мясо дикой свиньи (кабана).

Существует очень большой риск заражения паразитом, который может разрушать наши мышцы — трихинеллезом!

История из моей практики ...

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Блог #Їжа #Бактерії #Захворювання
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