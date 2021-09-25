Кабанятина, суши, хот-доги и салат - врач рассказал об опасности популярных блюд
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Неприятные сюрпризы от еды — не редкость.
Трихинеллез, описторхоз, аскариды и бактериальное заражение. Все это могут "приготовить" людям обычные пищевые продукты. Среди них есть и те, которыми обычно лакомятся на праздниках.
Детальный анализ опасности пищевых продуктов подготовил врач Тарас Жиравецький в Телеграмм.
Что я не рекомендую есть своим пациентам?
Почему именно эти продукты?
Буду пытаться кратко объяснить в этом посте, который уже назревал несколько лет.
Прежде всего я не рекомендую есть мясо дикой свиньи (кабана).
Существует очень большой риск заражения паразитом, который может разрушать наши мышцы — трихинеллезом!
История из моей практики ...
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