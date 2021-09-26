У подорожания газа выяснилась забавная производная и она уже неделю "дает всем прикурить"

Подорожание голубого топлива связывают с падением производства углекислого газа

Подорожание газа может быть связано со значительным снижением объемов углекислого газа, который, как оказалось, также нужно специально производить, а не просто "надышать". В частности, углекислого газа критически не хватает в пищепроме Великобритании.

Такое мнение на собственной странице в Facebook выразила эксперт по финансам Анна Ковальчук.

"У подорожания газа выяснилась забавная (не для всех, конечно) производная и уже неделю дает всем прикурить.

Цепочка сложная, следите за руками.

Все ж в курсе, что заводы по производству удобрений ввиду своей лютой энергоемкости приказали долго жить еще на отметке 900 долл/тыс кубов.

Побочный продукт производства удобрений — внезапно — углекислый газ (его как-то улавливают и очищают до пищевого качества), объемы которого вслед за основной категорией также упали. Да, для меня тоже открытие, что СО2 специально нужно производить вместо того, чтобы просто надышать, но мир людей с нулевыми знаниями о промышленности вообще полон сюрпризов.

Углекислый газ повсеместно используется в пищепроме, в частности при забое животных (не будем об этом), а также для упаковки, продления срока хранения и транспортировки всякой скоропортящейся номенклатуры, в первую очередь мясомолочки. Плюс пузырики в газировке, куда же без них.

Кабзда притаилась тут.

СО2 осталось на 10 дней.

Это все не у нас, а в Великобритании, где стали два крупнейших завода американской компании-гиганта по производству удобрений CF Industries, на которые приходилось 60% всех поставок углекислого газа на острове.

Запасов нет вообще или они минимальные — насколько я поняла, углекислоту ввиду очевидной доступности в принципе не очень принято запасать.

СО2 — общемировая пария, священный враг всех экологов, Воландеморт для Греты. И вот мечта сбылась, вредитель на нуле. Казалось бы — живи и радуйся.

Но нет.

Ассоциации всего чего только можно, от молочников до пивняков, от ритейлеров до дальнобойщиков, одновременно стали очень напрягаться. Оказалось, что без СО2 ни свинью не забьешь, ни сосиску не упакуешь. Опять же пузырики для газировки.

«У вас неделя на решение проблемы, иначе цепочки поставок еды нахер порвутся» — с британской вежливостью говорится в общем обращении пищевых ассоциаций к правительству.

СО2 также используется для охлаждения ядерных реактров и в ковидном здравоохранении, но об этом стараются лишний раз не упоминать.

CF Industries заверили, что все понимают, но нет ножек — нет мультиков *зачеркнуто*, работать в такой конъюнктуре — экономическое самоубийство, хотите жрать — дайте денег на компенсацию.

Разумеется, Британия согласилась.

Не сразу — после того, как fcmg- компании намекнули, что индейка к Рождеству сама себя не забьет и не доставит, а перебои с продуктами могут начаться буквально вчера. Опять же какая газировка без пузыриков.

Ситуация, в которой британский налогоплательщик вынужден спасать частную американскую компанию сама по себе достаточно щекотлива. А тут цена вопроса — миллионы фунтов.

Данные о конкретной сумме спешно засекретили, так как эта цифра, в формулировке Кабинета Бориса Джонсона, «коммерчески чувствительна».

КА-НЕЦ.

Выводы:

Невероятно, насколько энергоресурсы пронизывают все вокруг. Казалось бы — упаковка мяса и цены на газ. Ну какая тут может быть связь, а вот поди ж ты.

Никогда не угадаешь, какой микроэлемент в системе окажется критическим и возьмет в заложники миллиардный бизнес. В производстве свинины затраты на CO2 эквивалентны всего 1% от стоимости туши, но без них никак. Это ли не метафора роли личности в истории.

Пищепром — все еще альфа и омега любой политической риторики в любом самом развитом обществе. Геополитика, это конечно, хорошо, но ассортимент должен быть в наличии", — написала Анна Ковальчук.

Как сообщал "Телеграф" ранее, "Нафтогаз Украины" для отопительного сезона подготовил новый фиксированный тариф на газ.