В октябре Украину ждет ряд экономических вызовов
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Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин оценил экономические риски, с которыми может столкнуться наша страна этой осенью
Украина входит в октябрь в ситуации, когда перед нами стоит ряд экономических вызовов.
Один самых серьезных – откат цен на железную руду. Это важный экспортный продукт Украины, который, в том числе, обеспечивал страну валютной выручкой, часть нашего ВВП. Впрочем, эту проблему компенсируют аграрии. У нас ожидается рекордный урожай, при том, что цена на зерновые достаточно высокая.
Еще один экономический вызов – энергетический.
Зима будет тяжелая. Синоптики рисуют холодную зиму, собственных запасов газа Украине не хватит, придется докупать. А цены на него сейчас бьют рекорды.
Всё это отразится на украинской экономике, ведь энергоресурс – один из элементов себестоимости продукции. То есть, это отразится конкретно на гражданах.
Не напрямую это касается и политических рисков. Если бизнес будет уходить в минус вследствие высоких цен на энергию, это вызовет недовольство властью. При активной поддержке со стороны оппонентов действующей власти. Она активно станет выходить в публичное поле, расшатывать стабильность. А расшатывание политической стабильности – негативный фактор для инвестиционного климата страны.
Свою роль сыграет и ожидаемая в ближайшее время отставка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Активный старт нового политического цикла, грядущие парламентские и президентские выборы, подготовка к которым уже заметна, всё это – факторы, которые не будут добавлять стабильность в украинскую социальную, политическую и экономическую систему.
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