Саакашвили все больше напоминает сильно зависимого игрока казино
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Многие любят грузино-украинского политика, многие его ненавидят, но все от него уже устали
Годы идут, действующие лица в политике меняются, а экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили все пытается вернуть себе былое влияние, — ради этого он даже рискнул вернуться в Грузию, где был арестован.
Такое мнение высказал украинский предприниматель Алексей Давиденко.
"Без обид.
Саакашвили все больше напоминает мне сильно зависимого игрока казино.
Все его победы давно в прошлом.
Удача от него отвернулась, а все попытки отыграться заканчиваются одинаково плохо.
Изредка, выигрывая по мелочи, он громко хвастается перед окружающими будто сорвал Джекпот, зато проигрывая по-крупному — он всегда винит в своих бедах других.
Вот и сейчас.
Он хаотично мечется меж двух столов рулетки пытаясь распихать свои фишки одновременно по всем полям.
- 10 на красное, 10 на чёрное. 10 на четные, 10 на не четные. Ещё вот на большой блаинд, малый блаинд и орфолайн. Ещё по 10 на первую вторую и третью дюжину.
- ставки окончены, ставок больше нет.
- стойте, я ещё хотел на зеро.
- ставок больше нет.
- готовьтесь, я сейчас крупно выиграю.
Все замерли.
Новички в восхищении.
Большинство же, уже давно не обращают на перфоманс этого чудака никакого внимания.
Тут же он перебегает на соседний стол, где ему когда-то улыбнулась удача и пытается повторить все тоже самое здесь.
Там шарик уже упал на зеро и все его ставки не сыграли. Здесь, спин ещё крутится, и ВДРУГ он расталкивая локтями других игроков лихорадочно начинает передвигать всё на зеро.
- All in. Все на ЗЕРО!
- вы уверены!
- Да, иду ва-банк. Вам конец. Через минуту я разорву ваше Казино в клочья. Я уже победил. Сейчас шарик упадёт, и вы это увидите.
- 11 чёрное.
- Бля*и. Это обман. Этого не может быть.
Светает.
Начинается новый день, ему бы остановиться и поехать спать, но нет — он продолжает безуспешную и давно бессмысленную игру.
И так уже много лет.
Каждый божий день и ночь.
Годы идут.
Крупье меняются.
Игроки вокруг приходят и уходят.
Столы живут своей размеренного жизнью.
И только он один.
Все мечется меж этих двух рулеток и все никак не может победить.
Смотрю его ленту в ФБ.
Один пост для украинцев, второй для грузинов.
Один на украинском, второй на грузинском.
Один чтобы помнили здесь, второй чтобы не забывали там.
Везде.
Блеф, бутафория, несбыточные обещания и такие же несбывшихся надежды.
Тут он безуспешно пытается уже который год что-то реформировать. Там он уже десяток лет пытается вернуться к власти.
Много шума.
Много какой-то суеты.
И везде одинаковый результат.
Точнее его отсутствие.
Почти каждый год, я приезжаю на отдых в Грузию. Этой весной я тоже был там и много говорил с местными.
Есть те, кто хорошо к нему относится, есть те, кто плохо. Но всех их объединяет одно — они его больше не хотят.
Столько уже лет прошло, а все равно люди его не хотят.
Что тут ещё скажешь.
Мне кажется.
Пора перестать играть, перестать идти ва-банк и ставить на зеро, перестать пытаться переворачивать столы и шатать Казино…
Надо просто найти себе нормальную работу".
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