Саакашвили все больше напоминает сильно зависимого игрока казино

Многие любят грузино-украинского политика, многие его ненавидят, но все от него уже устали

Годы идут, действующие лица в политике меняются, а экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили все пытается вернуть себе былое влияние, — ради этого он даже рискнул вернуться в Грузию, где был арестован.

Такое мнение высказал украинский предприниматель Алексей Давиденко.

"Без обид.

Саакашвили все больше напоминает мне сильно зависимого игрока казино.

Все его победы давно в прошлом.

Удача от него отвернулась, а все попытки отыграться заканчиваются одинаково плохо.

Изредка, выигрывая по мелочи, он громко хвастается перед окружающими будто сорвал Джекпот, зато проигрывая по-крупному — он всегда винит в своих бедах других.

Вот и сейчас.

Он хаотично мечется меж двух столов рулетки пытаясь распихать свои фишки одновременно по всем полям.

- 10 на красное, 10 на чёрное. 10 на четные, 10 на не четные. Ещё вот на большой блаинд, малый блаинд и орфолайн. Ещё по 10 на первую вторую и третью дюжину.

- ставки окончены, ставок больше нет.

- стойте, я ещё хотел на зеро.

- ставок больше нет.

- готовьтесь, я сейчас крупно выиграю.

Все замерли.

Новички в восхищении.

Большинство же, уже давно не обращают на перфоманс этого чудака никакого внимания.

Тут же он перебегает на соседний стол, где ему когда-то улыбнулась удача и пытается повторить все тоже самое здесь.

Там шарик уже упал на зеро и все его ставки не сыграли. Здесь, спин ещё крутится, и ВДРУГ он расталкивая локтями других игроков лихорадочно начинает передвигать всё на зеро.

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- All in. Все на ЗЕРО!

- вы уверены!

- Да, иду ва-банк. Вам конец. Через минуту я разорву ваше Казино в клочья. Я уже победил. Сейчас шарик упадёт, и вы это увидите.

- 11 чёрное.

- Бля*и. Это обман. Этого не может быть.

Светает.

Начинается новый день, ему бы остановиться и поехать спать, но нет — он продолжает безуспешную и давно бессмысленную игру.

И так уже много лет.

Каждый божий день и ночь.

Годы идут.

Крупье меняются.

Игроки вокруг приходят и уходят.

Столы живут своей размеренного жизнью.

И только он один.

Все мечется меж этих двух рулеток и все никак не может победить.

Смотрю его ленту в ФБ.

Один пост для украинцев, второй для грузинов.

Один на украинском, второй на грузинском.

Один чтобы помнили здесь, второй чтобы не забывали там.

Везде.

Блеф, бутафория, несбыточные обещания и такие же несбывшихся надежды.

Тут он безуспешно пытается уже который год что-то реформировать. Там он уже десяток лет пытается вернуться к власти.

Много шума.

Много какой-то суеты.

И везде одинаковый результат.

Точнее его отсутствие.

Почти каждый год, я приезжаю на отдых в Грузию. Этой весной я тоже был там и много говорил с местными.

Есть те, кто хорошо к нему относится, есть те, кто плохо. Но всех их объединяет одно — они его больше не хотят.

Столько уже лет прошло, а все равно люди его не хотят.

Что тут ещё скажешь.

Мне кажется.

Пора перестать играть, перестать идти ва-банк и ставить на зеро, перестать пытаться переворачивать столы и шатать Казино…

Надо просто найти себе нормальную работу".