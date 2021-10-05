Украине стоит быть готовой к вторжению из Беларуси.

Президенту Рф Владимиру Путину выгоднее воевать с Украиной руками Александра Лукашенко.

Такое мнение высказал народный депутат "Слуги народа" Егор Чернев.

"Широкомасштабная война с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение России. Похоже, что именно агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал Лукашенко Путину за спасение своего режима.

Сам Путин открыто напасть на нас не может — слишком большие риски. Использовать для этого фейковые республики также не получится — у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно.

Однако ракеты и авиация есть у Лукашенко, а еще он заявляет, что собирается закупить у России С-400, новые самолеты и вертолеты и другое вооружение.

Натравить Беларусь на Украину и воевать с нами под белорусским флагом на сегодня является идеальным для Путина вариантом. Лукашенко уже не жалко, для мирового сообщества он — сбитый летчик.

Почву для такого сценария Лукашенко готовит уже давно. Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, "чтобы сделать Украину украинской". Это и откровенные провокации вроде "обстрела" белорусского пограничного знака вроде с территории Украины.

Похоже, что в перспективе Лукашенко с Путиным готовят нам новый Глейвиц. Доводят ситуацию до критической черты, за которой может быть вымышленный повод для вторжения. Готовимся", — написал он.