После пандемии COVID-19 может увеличиться количество больных онкологией

Радиационная нагрузка, которую получают при лечении коронавируса можно сравнить с одними из самых известных катастроф в мире — ЧАЭС и Хиросимой. За три компьютерные томографии люди получают количество миллизивертов, равное десятой дозе излучения в Хиросиме.

Об этом написал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных в областной детской больнице Днепра Денис Сурков.

В Хиросиме жертвы получили лучевую нагрузку 240 миллизивертов. В эпицентре взрыва около 400 миллизивертов. Примерно такую же дозу облучения обнаружили у ликвидаторов ЧАЭС. При рентгенограмме легких доза облучения составляет 0,02 миллизивертов. При КТ грудной полости с контрастированием достигает 8 миллизивертов, или 400 рентгенограмм. У ребенка 1 года жизни 1 сеанс КТ добавляет риск развития рака на 0,18%. На 4 миллиона КТ добавляется риск рака в 4870 случаев.

Если вы подверглись воздействию паники и желтой прессы, то вам посоветуют сделать КТ грудной полости 2-3 раза. В начале, через некоторое время и контроль через пару месяцев. То есть 24 миллизивертов. 1/10 от лучевой нагрузки в Хиросиме. Риск новых случаев рака в соответствии 3653 на 1 млн пациентов. В Украине 40 млн населения. Рождаемость упала почти вдвое за последние 8 лет. Если ваш ребенок решил идти в медуниверситет, посоветуйте ему специализироваться в онколога. Педиатров скоро не останется.