"Реакция властей на нападение на журналистов в "Укрэксимбанке" выглядит запоздалой и сделанной под давлением общественности"

Первая секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ отреагировала на резонансное нападение на коллег программы "Схемы" в государственном "Укрэксимбанке"

"Нападение на журналистов в кабинете председателя правления Укрэксимбанка можно оценивать только однозначно: грубое препятствование работе представителей СМИ, помноженное на уверенность в безнаказанности таких действий.

Статистика расследования уголовных преступлений против журналистов в Украине подтверждает, что термин «системная безнаказанность» – не преувеличение. По данным Офиса Генерального прокурора, в производстве находятся 285 дел по «журналистскими» статьям Уголовного кодекса. Тогда как в суд переданы только 23 производства, то есть меньше 10 процентов.

Такой низкий процент случаев, которые доходят до суда, неизменно наблюдается с 2017 года, когда Национальный союз журналистов Украины совместно с организациями-партнерами составляет Индекс физической безопасности журналистов в Украине. И здесь дело в общей атмосфере пренебрежение правами журналистов, сложившейся во власти.

Стоит отметить, что с прошлого года, когда в Национальной полиции был создан Департамент защиты интересов государства и общества, которому поручено расследовать факты нападений на журналистов, улучшен контроль за такими расследованиями. Мы имеем примеры быстрого реагирования на заявления журналистов. Мы также тесно контактируем с Офисом Генерального прокурора и прокуратурами областей для улучшения эффективности расследований препятствование журналистской деятельности.

Случай в Укрэксимбанке – некий тест на способность правоохранительной системы беспристрастно и эффективно расследовать нападение на съемочную группу «Схем» и дать сигнал обществу о том, что в Украине уважают права журналистов.

Если говорить о реакции властей на то, что произошло в Укрэксимбанке, – она выглядит запоздалой и сделанной под давлением общественности. Правильный алгоритм реагирования на такой случай – сразу признать вину, не оправдывать и не оправдываться, рассказать, какие меры принимаются и будут приняты для предупреждения таких инцидентов в будущем".