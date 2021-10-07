Под угрозой - наша государственность: 5 главных проблем Украины на сегодняшний день

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж назвал главные угрозы, с которыми наша страна имеет дело прямо сейчас

На сегодняшний день Украина имеет комплекс проблем экономического, социального, оборонного, внешнеполитического характера. По каждому направлению могут быть проблемы/угрозы для страны в целом или для общества по конкретным секторам.

Первая проблема – социально-экономического характера. С учетом разбалансированности общества. С учетом мощных политических процессов (и видимых, и нет) – возможных отставок, противоречий во властной команде. Происходит дестабилизация общества в целом. Но не только на политической основе. В первую очередь – на социальной, экономической.

Из наиболее горящих проблем – рост тарифов и цен, новые виды налогообложений. Это всё поводы для дестабилизации. И ими точно будут пользоваться и оппоненты власти внутри Украина, и внешние игроки. Под угрозу может быть поставлена не только стабильность, но в целом – государственность Украины.

Будут протестные движения, в том числе с участием радикальных структур и подключением политиков. Внешние игроки также заинтересованы в таких дестабилизирующих Украину сценариях. И это не только Россия, но и другие наши близкие соседи, Запад.

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Вторая составляющая – как раз таки внешние угрозы. Противостояние с нашими соседями. С Россией, теперь еще и с Беларусью. Мы видим, как нагнетается ситуация. Как Путин, Лукашенко, обвиняют Украину, что она якобы превратилась в площадку для размещения тех или иных вооружений НАТО, для каких-то учебно-тренировочных лагерей. Создается мощный очаг противостояния.

Наши западные партнеры оказывают содействие, пытаются усилить позиции Украины политическим, дипломатическим, даже военным форматом. Но это усиливает и агрессивную риторику (пока риторику, но могут быть и действие) со стороны России и Беларуси. Этот факторо внешних угроз нужно обязательно учитывать. И искать модели диалога и с Западом, и с Востоком, включая РФ.

Третий фактор – энергетика. Чрезвычайно важный, учитывая грядущий отопительный сезон, огромные цены на газ и сокращение его транзита через Украину. Это уже сделала Венгрия, это могут сделать другие. Мы не проработали модели взаимодействия с потребителями, с поставщиками, чтобы сохранить и транзит, и поставку Украине газа по сравнительно низким ценам. А на европейских хабах, как известно, цены сейчас зашкаливают за 1000 долларов за 1000 кубометров.

Сложно будет в такой ситуации не поднимать тарифы на газ для нужд населения, а особенно – для теплокоммунэнерго и бизнеса. Плюс – мы имеем сокращение прибылей, которые были за счет транзита. Это всё ударит по экономике в целом, ведь там многое завязано именно на энергоресурсах. Рост цен на электроэнергию, горючее, уголь, газ – это всё создаст условия для роста цен по всему сектору потребления, по бизнесу в целом. Ведь это всё закладывается в себестоимость продукции.

Мы не просчитали, не отработали эффективные пути, чтобы избежать таких ударов. И пожинаем плоды своей недальновидности и неэффективной работы на упреждение.

Четвертый фактор – у нас нет цельной программы стратегического развития экономики. Люди уезжают из Украины. Ни высшая исполнительная, ни высшая законодательная власть не сделали ничего для развития имеющихся и появления новых отраслей экономики. Восстановление заводов, внутренняя и внешняя кооперация – этого нет. Зато есть потеря промышленного и человеческого потенциала. И потеря передовых предприятий. Одесский припортовой завод – уже фактически банкрот. Судостроительные заводы в Николаевской и Херсонской областях простаивают.

Некие программы озвучиваются, но не реализуются. Украинцы разъезжаются во все стороны. Это страшная угроза – когда не будет активных людей, профессионалов, когда будут останавливаться целые отрасли. Медики наши уезжают, потому что в период коронавируса их с удовольствием принимают за рубежом, предоставляя куда лучшие условия работы, зарплаты, гарантии, чем может Украина. У нас рушатся судостроительная, авиационная отрасли.

Без людей, которые двигали бы экономику, без привлечения инвестиций, без инноваций – перспектив для страны в целом нет.

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Пятый фактор – у нас нет цельной идеологии. Как следствие – нет единства в обществе, происходит противостояние на всех уровнях. На политическом, экономическом, социальном, межрегиональном, языковом, религиозном, национальном (кто коренной, кто не коренной). Даже на патриотическом (кто больший патриот).

Разбалансированность, отсутствие единой стратегии, идеологии государства, отсутствие четких целей и шагов к их достижению – дезориентирует людей. Украинцы не видят перспективы. Не понимают, что и почему делает руководство страны.

Следует вырабатывать не теорию, а конкретные проекты. Строительство новых заводов, новые рабочие места. Дать возможность людям развиваться – во всех видах бизнеса (малом, среднем, большом), в творчестве. Не давить их. А у нас происходит ужесточение налогового пресса, репрессии. И это – прямая вина руководства страны, которое ведет линию не на поддержку людей, не на защиту, не на увеличения свобод – а на подавление.

Силовой, репрессивный формат сегодня особо недопустим. Это как добить бедного и больного человека.