"Тарифы и карантин: из местных властей центр просто сделал громоотвод"

Политик Геннадий Москаль рассказал, как будут выживать украинцы, предприятия и местные власти в этот отопительный сезон

Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль поделился мнением о проблеме, которая волнует украинцев, как никогда.

"Украина входит в отопительный сезон 2021-2022 с огромными проблемами. И если рекордные цены на газ имеют определенные объяснения (хоть нам от этого не легче, потому что грядет всеобщее подорожание), то объяснить действие центральной власти в ракурсе подготовки к отопительному сезону крайне сложно. Скорее можно говорить о бездействии, непрофессионализме. И политике перекладывания всех проблем на регионы.

В конце сентября был подписан липовый меморандум между правительством, Нафтогазом и местными властями о не повышении тарифов.

Но это скорее декларация о намерениях. Этот меморандум должен был быть утвержден Кабмином. Тогда бы имел статус нормативно-правового акта, который обязателен к исполнению.

Сегодня Нафтогаз убыточный. А после этого отопительного сезона, если переживет, будет полный банкрот. Такими же банкротами делают объединенные территориальные громады (ОТГ). Они дышат на ладан. При этом Зеленский говорит, что децентрализация – это наша самая успешная реформа. По сути же, на местные власти скинули всю инфраструктуру, все проблемы с карантинными мерами, теперь еще и тарифные беды. То есть, местные власти загоняют в тотальные долги.

Тарифы устанавливают мэры, руководители вновь созданных ОТГ. А НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) как бы ни не при чём. А Кабмин как бы в стороне.

Ну и как местные власти будут покрывать разницу между рыночной и фиксированной ценой? За счет чего? Кто будет это компенсировать?

Речь о газе, тепле, горячей воде, электроэнергии. Как это потянут коммунальные предприятия, промышленные? За счет держаться одним и выживать другим?

Зарплата обслуживающему персоналу тех же теплокоммунэнерго, ремонтные бригады, выезды. Это всё на что? При том, что 80% внутренних сетей у нас – негодные. Кто-то думает об этих проблемах? Кто-то просчитывает, как их решать? Ресурса на местах почти нет. Тем более, что карантинные меры тоже бьют по сбору налогов и аренде.

Громады всего этого просто не потянут. При том, что из местных властей центр просто сделал громоотвод. Красиво перевел стрелки.

Вот только чистенькими выйти не получится. И когда у нас начнут тотально отключать от тепла и электроэнергии города, «шатать» будет всех".