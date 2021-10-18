Гетманцев "пушит" снижение налогов на "игорку": почему нардеп так доброжелателен к азартным играм

Журналист напомнил, что Гетманцев сам начинал карьеру в М.С.Л.

Глава комитета ВР Даниил Гетманцев продвигает снижение налогов для сферы азартных игр, хотя в остальных сферах налоги лишь растут.

О причинах того написал журналист и блогер Денис Безлюдько.

"All in Гетманцева.

Все привыкли видеть главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцева в злодейском амплуа душителя свободного духа предпринимательства и вообще бизнеса в Украине. Какие только налоги он не повышал или хотя бы не пытался? Книгу написать можно.

Но и на старуху бывает проруха. Данила сейчас сильно "пушит" снижение налогового давления на одну из отраслей украинской экономики – азартные игры.

Возглавляемый им комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №2713-д по снижению налогов для игорного бизнеса, который парламент принял за основу летом. В частности, налог на прибыль для "игорки" хотят взимать по единой ставке 10%, а не 10% + 18% (в зависимости от их вида) + 30% (для лотерей), как сейчас.

При этом предлагается отменить налог на доходы "физиков" от выиграшей, размер которого не превышает 8 размеров минзп (около "двушки" долларов).

Кроме того, отменяется ежегодная плата за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, а также за игровой автомат в тройном размере до дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга (нет ничего более постоянного, чем временное).

Летом, перед принятием закона, Гетманцев тоже жестко протащил его через комитет. Не обошлось, правда, без скандала. Члены комитета обвинили руководство в нарушении регламента, коррупции и попытках превратить комитет в фейк.

Кроме того, Гетманцев поставил законопроект на голосование, не имея вывода бюджетного комитета и Главного научно-экспертного управления аппарата ВРУ. Тогда замяли и закон приняли за основу. Все для наполнения бюджета и "Большой стройки"!

В чем же секрет такого резкого изменения отношения к сбору налогов? Официальная версия Данила – законопроект "нацелен на введение сбалансированной системы налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей". Реальный ответ лежит на поверхности.

Злые языки говорят, что Гетманцев до сих пор имеет отношение к крупной сети лотерей М.С.Л. (экс-Спортлото), в которой начал работать в далеком 1997 заштатным юристом, еще обучаясь на третьем курсе юридического факультета.

В интервью СМИ он признавал у себя наличие конфликта интересов в вопросе игорного бизнеса: "Мои взгляды на игорный бизнес сформировались от лица одного из игроков рынка. Собственно, поэтому в Зе-команде я воздерживаюсь от участия в работе над законопроектом об игорном бизнесе. У меня остается определенный конфликт интересов, который я не скрываю".

От работы он, значит, воздерживается. А закон — "пушит" как ни в чем не бывало. Да и прищучить его некому. На должности замруководителя Департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции НАПК работает его бывшая – Татьяна Гетманцева.

Хочется думать, что Данила защищает исключительно свой карман. Этим и объясняется вдруг вылезшее на поверхность желание Главного фискализатора всей страны снизить налоги для себя любимого. Хотя, участники рынка азартных игр люди не бедные, могли и занести.

А вот наш карман Гетманцев не защищает. Когда начиналась "движуха" по легализации азартных игр, Данила бил себя пяткой в грудь и обещал 8 млрд гривен в год бюджетных поступлений. Президент Владимир Зеленский был более осторожен в прогнозах (видно знает шо "шпилерам" на слово верить нельзя) и ожидал от легалайза 5 млрд гривен. По факту вышло – 0,2 млрд. А со снижением налоговой нагрузки будет и того меньше.

Ну, Данила ушлый парень. Доберет с умирающей промышленности, задушит аграрку или IT, до которой костлявые руки Налоговой еще не дотянулись. А то и "налог на воздух" введет. С него станется.

Вот такая история", — написал он.