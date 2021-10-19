Укр

"Перестаньте оскорблять друг друга: враг у нас один, и это не украинцы"

Автор
Тарас Жиравецкий
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Даже вакцинированные люди могут заразиться и распространять коронавирус Новость обновлена 19 октября 2021, 13:57
Даже вакцинированные люди могут заразиться и распространять коронавирус

Главврач одной из клиник во Львове Тарас Жиравецкий убежден, что вакцинация необходима, но волну ковида в Украине она не остановит

"Нужна ли вакцинация? Конечно, нужна! Или она может сбить волну? Никак волну это не остановит, к сожалению. Потому вакцинированные даже в маске могут заразиться и распространять вирус, как и невакцинированные. Единственный путь сбить волну — это больше тестировать тех, у кого есть температура, и изолировать тех, у кого положительный тест. Причем те, у кого обнаружили вирус, должны понимать, что они опасны и поддерживают волну, потому что действительно многие продолжают ездить общественным транспортом и ходить на массовые мероприятия зная, что в данный момент являются больными!

Успеем мы сейчас вакцинировать за месяц 80% населения двумя дозами? Пожалуй, нет.

Видим, в Британии ежедневно — до 40000 новых случаев каждый день, но меньше госпитализаций, поэтому страна держится. Но британцы начали с вакцинации старшего населения, поэтому в них другая ситуация, а мы массово вакцинировали студентов и тех, кто переболел, и удивляемся, что у нас не получается справиться с волной.

Всем выдержки и спокойствия, и перестаньте оскорблять друг друга, боремся вместе, враг у нас один, и это не украинцы, а вирус!"

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Теги:
#Мнение #Вакцинация #Коронавирус #Тарас Жиравецкий
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