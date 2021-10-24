Иммунизация от коронавируса нужна не только людям, но и стране в целом

Коронавирусный карантин является причиной многих ограничений не только для населения, но и экономической системы страны. Именно поэтому так важно ускорить процесс массовой вакцинации, дабы не позволить прогрессу остановиться.

Таким мнением на личной Facebook-странице поделился автор образовательного канала "Биг Мани", бизнесмен Евгений Черняк.

"Кто не хочет вакцинироваться от Ковида, может вакцинироваться от Карантина.

Карантина для всех и вакцинированных, кстати, тоже. Карантина, уничтожающего бизнес, делающего невозможными путешествия, вводящего длинные каникулы в школах для детей (уже понятно качество образования, а это будущее страны). Карантина, который замедляет экономику.

Я не врач, конечно, но формула "вакцинируйтесь не от ковида, а от карантина", становится рабочей.

Вакцинироваться, понимая все риски не до конца клинически исследованной вакцины, и попасть в карантин — вдвойне обидно.

Да, я переболел и через год сделал вакцинацию, когда снизились антитела.

Да, понимаю, что вакцину нужно будет повторить.

Да, знаю, что привитые тоже иногда болеют.

И вся эта история с вакцинами очень не нравится, а кому она может понравиться?!

Вакцинироваться очень не хочется, но альтернатива — вечный карантин", — подытожил Евгений Черняк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, согласно исследованию ученых, вакцинация против COVID-19 снижает риск летального исхода не только против "короны", но и некоторых других заболеваний.