"Кто не хочет вакцинироваться от Ковида, может вакцинироваться от Карантина"
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Иммунизация от коронавируса нужна не только людям, но и стране в целом
Коронавирусный карантин является причиной многих ограничений не только для населения, но и экономической системы страны. Именно поэтому так важно ускорить процесс массовой вакцинации, дабы не позволить прогрессу остановиться.
Таким мнением на личной Facebook-странице поделился автор образовательного канала "Биг Мани", бизнесмен Евгений Черняк.
"Кто не хочет вакцинироваться от Ковида, может вакцинироваться от Карантина.
Карантина для всех и вакцинированных, кстати, тоже. Карантина, уничтожающего бизнес, делающего невозможными путешествия, вводящего длинные каникулы в школах для детей (уже понятно качество образования, а это будущее страны). Карантина, который замедляет экономику.
Я не врач, конечно, но формула "вакцинируйтесь не от ковида, а от карантина", становится рабочей.
Вакцинироваться, понимая все риски не до конца клинически исследованной вакцины, и попасть в карантин — вдвойне обидно.
Да, я переболел и через год сделал вакцинацию, когда снизились антитела.
Да, понимаю, что вакцину нужно будет повторить.
Да, знаю, что привитые тоже иногда болеют.
И вся эта история с вакцинами очень не нравится, а кому она может понравиться?!
Вакцинироваться очень не хочется, но альтернатива — вечный карантин", — подытожил Евгений Черняк.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что, согласно исследованию ученых, вакцинация против COVID-19 снижает риск летального исхода не только против "короны", но и некоторых других заболеваний.
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