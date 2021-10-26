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"В горнило истории полетели человеческие жизни, судьбы и мечты" — как война и коронавирус заставили отложить бытие на потом

Автор
Виталий Дейнега Виталий Дейнега
Дата публикации
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Виталий Дейнега во время путешествия по Индии. Новость обновлена 26 октября 2021, 10:41
Виталий Дейнега во время путешествия по Индии.

Виталий Дейнега, основатель фонда "Вернись живым".

Привет, меня зовут Виталий Дейнега. Я основатель фонда «Вернись живым». Этот пост является одним из самых важных в моей жизни. Пожалуйста, прочитайте его до конца.

Он о мечте.

Посмотрите на это фото. Он был сделан 10 лет назад. За 2 года до начала войны. На нем я на севере Индии – в самом предгорье Гималаев. В этом путешествии я преодолел по земле 10 000 км, восстановился и пережил определенную трансформацию. Честно говоря, если бы не тот опыт, мне вряд ли хватило бы решимости, фантазии и силы на все то, что было после.

Десять лет назад у меня родится мечта о большом кругосветном путешествии с целью изучения мира, полной перезагрузки жизни и переоценки своих приоритетов. Как это часто бывает, мечта превратится в цель, так что я начал к ней готовиться: собирать деньги, готовить квартиру под сдачу в аренду, завершать важные дела. В мечте появился дедлайн – мой 31 день рождения – 25 октября 2014 года.

Но за год до этого начался Майдан. Потом – война. И 10 мая 2014-го я написал пост, с которого началось то, что сейчас называется «Вернись Живым». Тогда на мои призывы откликнулись десятки людей, и мы вместе создали фонд, собравший почти 200 000 000 на покупку драгоценной военной техники, спасшего сотни и сотни жизней наших солдат. Он влияет на ход войны, объединив тысячи украинцев. И если вы это читаете – вы среди них.

Потом оказалось, что война будет продолжаться дольше, чем казалось в начале.

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Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Война #Мечта #Коронавирус
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