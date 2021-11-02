Кандидатуры на пост новых министров обороны и реинтеграции вызывают много вопросов.

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Алексей Резников написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Есть данные, что он пойдет в министры обороны, а его место может занять нардеп от «слуг» Ирина Верещук.

Команда Зеленского чувствует, что профессиональный состав, имеющийся сейчас в Минобороны, неэффективно выполняет поставленные стратегические задачи. И в рамках переоснащения, снабжения войск. И в целом касательно создания комплексной системы обороны и безопасности в стране.

Неактивная позиция в этом ракурсе нынешнего министра обороны Андрея Тарана, его противостояние с представителями Генштаба (особенно с бывшим главой ГШ ВСУ Хомчаком) не содействовали слаженной работе оборонного ведомства в целом. В том числе – созданию новой концепции развития передовых видов и родов вооруженных сил Украины, их координации с другими силовыми структурами – Нацгвардией, СБУ, разведывательными органами, с международными партнерами.

Вторая составляющая – хромало переоснащение армии новейшими видами техники и вооружения, подготовка и выполнение оборонного заказа.

Не было серьезных подвижек в создании эффективной, профессиональной, боеспособной армии — в соответствии с международными стандартами. Не только НАТО. Украине следует строить свою модель армии. Универсальную, мощную, которая станет грозным сдерживающим фактором, прежде всего для России.

Украина пока, к сожалению, выступает как объект международных отношений. Нас учитывают в тех или иных переговоров в плане того – как на нас влиять. И со сторон РФ, и со стороны США.

Потому оборонный фактор крайне важен. Отталкиваясь от этого, формируется и внешняя политики, и отчасти экономика. Ведь оборонная промышленность и армия создают предпосылки для развития инновационных технологий и в гражданском секторе, в бизнесе, в международной кооперации.

Тем важнее превратить Минобороны в орган, формирующий стратегию не только оборонного сектора, но и – всей страны.

И тут важен фактор не только министра обороны, но и президента, являющегося верховным главнокомандующим. И говоря о тех или иных недостатках в Минобороны, нельзя говорить, что это – вина исключительно Тарана. Ведь всю стратегию определяет именно президент. И как политический лидер страны, и как верховный главком. И как пусть не юридический, но фактический глава исполнительной власти. Ведь Офис президента сейчас подменяет собой Кабмин, причем речь не только о Минобороны. Эффективности это, как мы видим, не добавляет. В итоге критика, ответственность за проблемы в системе, обороны, экономики, технологий финансирования (в том числе обеспечения военнослужащих) ложится на президента. И чтобы снять с себя эту ответственность, «спустить пар» с подачи Зеленского происходит периодическая смена того или иного министра. В этот раз – министра обороны.

Тарана предлагают сменить на Резникова.

При всех его условно позитивных характеристиках как человека и политика, у Резникова нет глубинного опыта в строительстве ВСУ, сектора безопасности, оборонной промышленности. Во главе Минреинтеграции он не демонстрировал особых успехов. И вряд ли его приход на пост министра обороны способствует мощному движению вперед в ракурсе необходимых реформ. Тут требуется профессионал высокого класса, который глубинно знает систему обороны, имеет опыт стратегических операций, контакты на уровне стран НАТО, в силовом блоке, с политиками. В том числе — знание потенциала РФ, ее вооруженных сил.

Должно быть понимание: какие меры нужно применять, чтобы мы чувствовали себя сильнее и в системе безопасности стали эффективнее.

Учитывая всё это, в Резникове как в потенциальном новом министре обороны особых перспектив не вижу.

То же самое можно сказать касательно Ирины Верещук, которую прочат в главы Мининтеграции вместо Резникова… Не особо понятный выбор. К Донбассу она не имеет отношения. Родилась на Львовщине, была мэром родного города Рава-Русская. Работала юристом, занималась общественной и политической деятельностью. Пыталась стать мэром Киева.

Мечтала стать министром обороны.

Но это не тот опыт, который позволят сконцентрировать лучшие силы и знания для урегулирования конфликта на Донбассе, для реинтеграции.

Как Верещук намерена решать вопросы проведения переговоров, международной кооперации? Какие в ее планах мощные мероприятия по привлечению на нашу сторону граждан, которые проживают на контролируемых боевиками территориях? Как она собирается решать проблемы разминирования, обмена пленными, разблокирования имеющихся и открытия новых пунктов пропуска, пенсий, массы социальных моментов?

Важно, чтобы человек, который будет возглавлять это направление, имел не только политическую поддержку со стороны руководства страны, но и соответствующий опыт, что поможет сформировать мощный коллектив профессионалов. Имел поддержку на Донбассе, причем как по эту, так и по ту сторону линии разграничения.

Должны быть не теоретические рассуждения, а конкретные проекты и мощная коммуникация. Умение сформировать профессиональные группы переговорщиков, которые выведут нас на модель, содействующую реальной реинтеграции ОРДЛО в лоно Украины. Чтобы граждане, проживающие сейчас там, сами этого хотели.

У меня большие сомнения, что всё это сможет сделать на посту главы Мининтеграции именно Ирина Верещук.