Зелёные победили. Они заставили нас говорить не о своих провалах в войне, оффшорах, тарифах - Виктор Бобыренко
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Бесконечные споры между сторонниками и противниками вакцинации играют на руку команде Зеленского.
Победа Зеленского
Сегодня написал пост о вакцинации и получил в ленте срач.
Но я не о том.
Я о том, что Офис президента как раз и выиграл. И я думал, что так богато обставленные митинги антивакцинаторов – доказательство того, что кто-то дал на это деньги. По крайней мере – Нади Савченко.
Но не буду утверждать. Ибо отпишется еще несколько сот человек. Я о другом.
Все эти разговоры и срачи – именно сегодня выгодны Офису президента.
Чтобы мы говорили только об этом. А забыли о провалах власти.
Эта технология – это дымовая завеса.
Кто из вас знает, что стоит казна по проплатам государственного бюджета? И что вчера Минфин продал облигациям ОВГЗ на 6,7 миллиарда гривен?
По ставкам около 12% годовых? Правительство занимает деньги, чтобы делать текущие проплаты. И это начало ноября. Что будет в декабре?
Кто сегодня слышал о ситуации на фронте? Правильно: Зеленскому этого не нужно. Еще кто-то вспомнит, что год назад он лично заявлял:
- Если я не закончу войну – должен прийти кто-нибудь другой.
А то, что он собирается на 2-й срок – секрет Полишинеля.
А кто слышал, что Оператор газотранспортной системы (ОГТСУ) все свои дивиденды (27 миллиардов) фактически отдает коммунальным теплопредприятиям (через бюджет). Чтобы те рассчитались с Нафтогазом. Чтобы тот купил недостающие до конца зимы 5 миллиардов кубов газа. Да, нам не хватает еще 5 миллиардов кубов, чтобы перезимовать.
А потом Нафтогаз купит газ на хабах (на сегодняшний день – более 860 долларов, или почти 23 тысячи гривен) по богатому. Что продать населению по 7-96, а бюджетникам по 13-42.
То есть ОГТСУ – бюджет – бюджет теплопоставщики – они Нафтогазу – он бабки на Амстердам – газ населению по 7-96. А кто покроет разницу? — кто знает.
И об этом нет километровых срачей в ФБ. Никому не интересно.
И значит, Зеленые победили. Они заставили нас говорить не о своих провалах в войне, офшорах, тарифах. А о том, кто из нас молодец, а кто инфузория-туфелька.
Это классная тактическая победа Зе!команды. Именно так они собираются выигрывать выборы.
Раньше было: Порошенко убил брата на липецкой фабрике. И мы дружно гав-гав-гав.
Теперь: кто не укололся тот… И мы погнали.
А между тем откаты из Великого крадівництва – где-то 20-30%. То есть из 120 миллиардов в этом году – минимум 30 миллиардов команда заработала.
И пока мы о своем и важном кричим, они хотят, чтобы об их важном мы молчали.
Я вакцинирован и переболел.
Но предлагаю не бодаться.
Лучше давайте спорить, какой действительно откат: 20% или 30ть на Большом строительстве?
Сколько депутаты слуги получают в конвертах: 20 тысяч долларов или тридцать?
Здесь один сказал, что все 50-е. Категорически не согласен и готов к срачу. Присоединяйтесь.
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