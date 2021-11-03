Бесконечные споры между сторонниками и противниками вакцинации играют на руку команде Зеленского.

Победа Зеленского

Сегодня написал пост о вакцинации и получил в ленте срач.

Но я не о том.

Я о том, что Офис президента как раз и выиграл. И я думал, что так богато обставленные митинги антивакцинаторов – доказательство того, что кто-то дал на это деньги. По крайней мере – Нади Савченко.

Но не буду утверждать. Ибо отпишется еще несколько сот человек. Я о другом.

Все эти разговоры и срачи – именно сегодня выгодны Офису президента.

Чтобы мы говорили только об этом. А забыли о провалах власти.

Эта технология – это дымовая завеса.

Кто из вас знает, что стоит казна по проплатам государственного бюджета? И что вчера Минфин продал облигациям ОВГЗ на 6,7 миллиарда гривен?

По ставкам около 12% годовых? Правительство занимает деньги, чтобы делать текущие проплаты. И это начало ноября. Что будет в декабре?

Кто сегодня слышал о ситуации на фронте? Правильно: Зеленскому этого не нужно. Еще кто-то вспомнит, что год назад он лично заявлял:

- Если я не закончу войну – должен прийти кто-нибудь другой.

А то, что он собирается на 2-й срок – секрет Полишинеля.

А кто слышал, что Оператор газотранспортной системы (ОГТСУ) все свои дивиденды (27 миллиардов) фактически отдает коммунальным теплопредприятиям (через бюджет). Чтобы те рассчитались с Нафтогазом. Чтобы тот купил недостающие до конца зимы 5 миллиардов кубов газа. Да, нам не хватает еще 5 миллиардов кубов, чтобы перезимовать.

А потом Нафтогаз купит газ на хабах (на сегодняшний день – более 860 долларов, или почти 23 тысячи гривен) по богатому. Что продать населению по 7-96, а бюджетникам по 13-42.

То есть ОГТСУ – бюджет – бюджет теплопоставщики – они Нафтогазу – он бабки на Амстердам – газ населению по 7-96. А кто покроет разницу? — кто знает.

И об этом нет километровых срачей в ФБ. Никому не интересно.

И значит, Зеленые победили. Они заставили нас говорить не о своих провалах в войне, офшорах, тарифах. А о том, кто из нас молодец, а кто инфузория-туфелька.

Это классная тактическая победа Зе!команды. Именно так они собираются выигрывать выборы.

Раньше было: Порошенко убил брата на липецкой фабрике. И мы дружно гав-гав-гав.

Теперь: кто не укололся тот… И мы погнали.

А между тем откаты из Великого крадівництва – где-то 20-30%. То есть из 120 миллиардов в этом году – минимум 30 миллиардов команда заработала.

И пока мы о своем и важном кричим, они хотят, чтобы об их важном мы молчали.

Я вакцинирован и переболел.

Но предлагаю не бодаться.

Лучше давайте спорить, какой действительно откат: 20% или 30ть на Большом строительстве?

Сколько депутаты слуги получают в конвертах: 20 тысяч долларов или тридцать?

Здесь один сказал, что все 50-е. Категорически не согласен и готов к срачу. Присоединяйтесь.