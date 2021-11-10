"На такие случаи не продуман ни один механизм": женщина застряла в чужом городе из-за положительного теста на "ковид" - Леся Литвинова
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Волонтер, глава благотворительного фонда "СВОИ" Леся Литвинова.
Я думала, что меня ничем особо уже не озадачишь. Нет, удалось.
Некая женщина возвращалась из Польши в Донецкую область через Киев. По прилету в аэропорту сделала тест, а он положительный.
Ехать домой не может, гостиницу снять не может. Обсервационного центра в природе нет. В больницу при полном здравии ложиться тоже идиотизм. Да и не возьмет никто. Самоизолироваться надо в Киеве, а в Киеве никого нет. Теоретически можно только снять квартиру, скрыв от арендодателя ковидный статус и пересидеть свои две недели. Но тут порядочность не позволяет.
Ни одна горячая линия ответа на вопрос "что делать" дать не может. На такие случаи не продуман ни один механизм.
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