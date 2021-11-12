По мнению координатора в «СтопТеррор» Семена Кабакаева, вместо укрепления обороны и безопасности Украины президент Зеленский играет в строительство, в переназначения,

Ситуация на польско-белорусской границе, где армия мигрантов штурмует границы Евросоюза, не может не беспокоить Украину. 11 ноября МВД сообщило, что решило усилить охрану госграницы с Беларусью. Туда перебросят 8,5 тысячи силовиков, будут усовершенствовать техническое обеспечение.

Также министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на границе с Республикой Беларусь (РБ) в следующем году может появиться так называемая "стена". Разграничительными сооружениями хотят отгородиться и от РФ.

Надо понимать, что за последние год с не большим после «избрания» Лукашенко, подавления митингов протеста, европейских санкций, Беларусь на 100 процентов стала новой губернией РФ. А у нас добавилось более 1 тысячи километров границ, откуда может начаться эскалация. И заявления Лукашенко, что если белорусы и заедут в Украину, то только на тракторах, можно относить в анналы истории.

Безусловно, угроза со стороны Беларуси есть. И она стала новым вызовом для украинской власти. И не только для нее, а для всех адекватно мыслящих украинцев.

11 ноября пятый президент Украины Петр Порошенко представил план, как нужно реагировать на угрозы, которые есть у украинских границ. И со стороны Беларуси в связи с миграционным кризисом и зависимостью официального Минска от Москвы. И со стороны РФ, где наблюдается очередное накопление войск.

Шестой президент – Владимир Зеленский – также начал предпринимать определенные шаги. Но общей мобилизации усилий мы не видим. А действовать надо быстро и акцентировано. Как минимум – разместить несколько бригад ВСУ на границе с Беларусью. Провести учения, подготовив соответствующим образом Нацгвардию, ВСУ и СБУ на кордоне с РФ. Чего не было при стягивании российских войск к украинским границам весной этого года.

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Следует быть готовыми к любому блицкригу, к любой эскалации со стороны России.

Что касается финансов, которые требует укрепление границ и обороны в целом… Если мы будем постоянно тратить миллиарды на президентские проекты типа «Большое строительство», у нас ни на что не хватит денег. Ни на укрепление секторов безопасности и обороны, ни на эффективное противодействие ковиду, ни на что вообще.

Я понимаю, что по новым украинским дорогам российским танкам будет удобнее ехать. Но нам ведь не это нужно, а – чтобы эти танки никогда не могли пересечь украинский кордон.

А у нас гособоронзаказ уже почти два года не выполняется. Зеленский не думает об обороне и безопасности, не наращивает оборонительную мощь страны, чтобы иметь возможность всегда дать отпор российской агрессии, а в удобный момент – освободить временно оккупированные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Вместо укрепления обороны и безопасности Украины президент Зеленский играет в строительство, в переназначения. Хаотично, бестолково переставляет фигуры членов правительства на политической доске.

Сколько у нас министров уже сменилось за последние два года! И что? Нет устоявшейся стратегии, мы не понимаем, куда движется страна.

И эти действия власти точно не приводят к укреплению обороноспособности Украины.

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