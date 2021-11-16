Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк о новой инициативе президента.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после полного курса иммунизации от коронавируса вакцинированные граждане смогут получить материальное поощрение в тысячу гривен. Начнет действовать инициатива спустя чуть больше месяца. По этому поводу уже начали создавать мемы в сети интернет и ведутся споры о целесообразности. Подборку вы можете посмотреть по ссылке.

Ниже приведено одно из мнений, высказанное предпринимателем Владимиром Поперешнюком. Отметим, что потратить обещанную тысячу можно будет не на что-нибудь, а только на спорт, путешествия или культурное обогащение.

Бесплатной "тысячи" не бывает.

Как вы думаете, почему чиновники врасплох, так легко, с панского плеча, могут бросить по "тысяче" украинцам?

Ибо они их не зарабатывают!

Ибо они эти "тысячи" отбирают у зарабатывающих. Каждая гривна, которую взыскали с предпринимателей или экономически активных граждан, уменьшила инвестиции в развитие и достойнее будущее украинцев. Все, кто будет тратить эти тысячи в кино или на концертах, хорошо об этом подумайте.