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Чиновники могут бросить по "тысяче" украинцам, потому что они их не зарабатывают - Владимир Поперешнюк

Автор
Владимир Поперешнюк Владимир Поперешнюк
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Шутки о "тысяче" от Зеленского. Новость обновлена 16 ноября 2021, 11:37
Шутки о "тысяче" от Зеленского.

Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк о новой инициативе президента.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после полного курса иммунизации от коронавируса вакцинированные граждане смогут получить материальное поощрение в тысячу гривен. Начнет действовать инициатива спустя чуть больше месяца. По этому поводу уже начали создавать мемы в сети интернет и ведутся споры о целесообразности. Подборку вы можете посмотреть по ссылке.

Ниже приведено одно из мнений, высказанное предпринимателем Владимиром Поперешнюком. Отметим, что потратить обещанную тысячу можно будет не на что-нибудь, а только на спорт, путешествия или культурное обогащение.

Бесплатной "тысячи" не бывает.

Как вы думаете, почему чиновники врасплох, так легко, с панского плеча, могут бросить по "тысяче" украинцам?

Ибо они их не зарабатывают!

Ибо они эти "тысячи" отбирают у зарабатывающих. Каждая гривна, которую взыскали с предпринимателей или экономически активных граждан, уменьшила инвестиции в развитие и достойнее будущее украинцев. Все, кто будет тратить эти тысячи в кино или на концертах, хорошо об этом подумайте.

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Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Владимир Зеленский
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