Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань

Состоялся съезд партии «Слуга народа», на котором место ушедшего с поста главы партии Александра Корниенко предсказуемо заняла Елена Шуляк.

А вот предсказания некоторых политиков и экспертов о том, что на съезде поднимут вопрос о лишении депутатского мандата экс-спикера Дмитрия Разумкова – не оправдались.

Почему «слуги» не решились лишить Разумкова депутатского мандата?

Потому что с юридической точки зрения это сделать чисто было нельзя. Он был избран по списку партии, причем первым номером. Заявление о выходе из фракции написал в связи с избранием главой парламента – таков регламент. «Слуги» могут исключить его из фракции, не принять обратно. Но сам Разумков за это не будет нести ответственности. Другое дело – если бы он заявил, что официально выходит из фракции. Тогда он мог бы потерять мандат, такие прецеденты уже были. Но он таких заявлений не делает.

То есть, с юридической точки зрения к нему вопрос быть не может. А с политической и политтехнологической точки зрения это лишь привело бы к росту рейтинга Разумкова, к ослаблению информационных позиций самих «слуг».

Поэтому разговоры о возможности лишения Разумкова депутатского мандата – скорее попытка (очень неудачная) демонстрации мускулов со стороны представителей Офиса президента и некоторых функционеров СН.

Не исключаю, что в партии власти могут идти на исключение из фракции депутатов, которые решат вступить межфракционное объединение Разумкова.

Вероятны попытки дискредитации Разумкова. Но мне кажется, чем больше Банковая будет предпринимать таких атак, тем это будет более контрпродуктивно для нее же. Пока мы видим, что по опросам которые есть, ситуация с отставкой с поста спикера и взаимной критикой (Разумкова – в адрес Офиса президента, ОП – в адрес Разумкова) лишь добавила очки бывшему главе ВР.

Наиболее оптимально для Банковой было бы погрузить экс-спикера в информационное забвение, лишив возможности выступать на тех или иных каналах, создавать информационные поводы.

Но доступ к ряду каналов у него есть, он продолжает оставаться в центре внимания, в рейтингах у него достаточно неплохая динамика – и повлиять на это пока Банковая не может.