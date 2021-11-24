Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) вынес положительное решение о выделении Украине очередного транша по программе stand-by объемом 700 млн долларов. Слова благодарности звучат от президента Украины Владимира Зеленского, радуется Минфин.

Тем временем отдельные Телеграмм-каналы разгоняют «зраду» по поводу того, что меморандум предусматривает рост тарифов уже со следующего года.

Так в плюс или минус нам транши МВФ? Аргументируйте. Может ли Украина обойтись без этой помощи? Почему внутри страны то и дело пытаются дискредитировать сотрудничество с МВФ? Кто и кого обманывает в этой ситуации?

Во-первых, нынешний транш никак не связан с ростом тарифов. Его условия можно почитать в соответствующем пресс-релизе на сате МВФ. Основное внимание в нынешней программе уделяется таким мерам, как:

возвращение фискальной политики к условиям, совместимым со среднесрочной устойчивостью долга, при одновременной защите социально уязвимых слоев населения, усилении управления доходами и снижении фискальных рисков;

обеспечение независимости НБУ и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню;

обеспечение финансового здоровья банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частного сектора;

борьба с коррупцией и продвижение судебной реформы;

снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

Во-вторых, если говорить о льготных ценах на газ для населения, то кто эти льготы оплачивает? Бюджет! А кто наполняет бюджет? Население. Не говоря уже о налогах с физических лиц, корпоративные налоги берутся с доходов, которые население создало своим трудом. Т.е. любая льгота, дотация для населения – это не подарок взявшийся из воздуха, а перераспределение средств между населением. И, кстати, чаще всего больше всего льгот получают самые богатые. Льгота по газу гораздо больше дает владельцу трехэтажного дома, а не однокомнатной квартиры. Таким образом, подобные льготы, размазанные тонким слоем по всему населению, можно и нужно отменять, заменяя их целевой помощью для самых нуждающихся, самых уязвимых.

В-третьих, говорить надо не о пользе транша МВФ, а о пользе программы, согласованной с МВФ. А основные ее пункты приведены выше. Кто-то сомневается в пользе борьбы с коррупцией, улучшения корпоративного управления, укрепления банковской системы? Даже если говорить о деньгах, то программа с МВФ, кроме самого транша от этой организации, открывает доступ к другим деньгам. Это деньги ЕС, Всемирного банка, деньги иностранных инвесторов, покупающих украинские гособлигации. Наличие программы дает более высокий рейтинг страны, и более низкие ставки по привлекаемым кредитам и при размещении облигаций.

Кому же невыгодна эта программа, кто постоянно ее дискредитирует? Ответ тоже очевиден. Это те, кому невыгодна борьба с коррупцией, эффективная судебная система, кто привык без контроля пилить деньги в госкорпорациях.