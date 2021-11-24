Политический аналитик Игар Тышкевич проанализировал, чего Беларусь хотела добиться обострением на польской границе

По состоянию на сегодня миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой находится в стадии вялотекущей эскалации. Стороны готовы к каким-то консультациям, но при этом продолжают обмениваться резкими заявлениями.

На данном этапе ключевой вопрос – около 3 тысяч человек, которые являются наименее организованной группой из тех, что прилетали в Беларусь. Стороны ищут варианты решения.

Есть позиции Беларуси, есть позиция Германии. И есть позиция Кремля, который играет на этом поле и весьма заинтересован в том, чтобы его пригласили урегулировать проблему.

Есть также позиция Польши и Литвы, которые видят, что пытаются договориться без их участия. Учитывая, насколько Вильнюс и Варшава вложились в белорусский политический кризис, очень важным является, чтобы они были участниками поиски разрешения этого кризиса – миграционного.

Если говорить о прогнозе, тактически, с точки зрения имеющейся группы мигрантов, думаю, до середины января всё решится.

Если говорить о целях – поставленных и достигнутых, то имеем следующий расклад.

Первая цель Беларуси состояла в том, чтобы соседние государства понесли определенные финансовые траты. Литовская республика приводила данные, что нахождение одного мигранта на ее территории обходится в 30 евро в сутки. Не думаю, что в Польше или Германии это дешевле. Кроме того происходит усиление границ, возведение всех этих заборов и стен, режим чрезвычайного положения, сосредоточение большего количества пограничников, привлечение силовиков.

Всё это стоит денег. Всё – прямые бюджетные траты.

Вторая цель – информационные удары. Литва и Польша, защищая свои границы, вынуждены отойти от ценностно-ориентированной политики, в том числе в области прав человека. Это есть уже сегодня. И Польшу, и Литву критикуют даже внутри ЕС. Этот факт активно во внутренней пропаганде используют Россия и Беларусь.

Третий ключевой фактор – использование данного механизма для договора по сути о том, как сосуществовать Беларуси и ЕС в будущем. Минск не оставляет надежды использовать миграционный кризис как одну из тем на переговорах о сосуществовании с ЕС. Но эти консультации и переговоры начнутся не раньше 2022 года, после референдума по новой Конституции Беларуси.

По состоянию на сегодня, если оценивать контакты белорусских чиновников с чиновниками ЕС, то скорее идет выработка механизмом коммуникации. Не то, О ЧЁМ мы говорим, а то ЧЕРЕЗ КОГО мы говорим и КАКИМ ОБРАЗОМ.

Необходимо апробировать несколько каналов, через которые можно донести свою позицию с уверенностью, что адресат ее воспримет или хотя бы услышит. И иметь возможность получить ответ.

Так что все последние консультации: и Меркель с Лукашенко, контакты на уровне МИД Беларуси с Еврокомиссией, контакты экспертного сообщества, близкого к белорусским властям – это лишь выработка механизмов, площадок, через которые потому будет осуществляться контактирование.

По состоянию на сегодня – если сравнить миграционный кризис с футбольным матчем, то пока счет в пользу Беларуси, но инициативу Минск уже потерял.