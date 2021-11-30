Денис Безлюдько — журналист, блогер. Занимал руководящие должности в ИА "РБК-Украина". Ведущий рубрик и эксперт на телевидении и радио по вопросам экономики и медиа.

Когда-то давно, на первом курсе универа, девочек экспериментально на физре отправили на бокс, лупашить груши. По завершению эксперимента, вышел грусный физрук и сказал, что "груши победили". Что-то похожее в нашей стране происходит с теневой экономикой. Бой с тенью — это любимое развлечение властей с 1991. Иллюстрацию я нарисовал в 2000 для ИнвестГазеты. За 21 год не поменялось ничего. За окном периодически идет снег, дождь и борьба с ней, любимой.

Минэкономики намедни посчитало, что объем теневой экономики вырос более 30% в этом году. Уровень теневой экономики в январе-июне 2021 составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 1 п. п. больше показателя 2020 (30%). Основной причиной назвали коронавирус: «Сейчас главной причиной сохранения высокого уровня теневой экономики является естественное желание субъектов хозяйствования не допустить потери активов в условиях коронакризиса с его неординарными проявлениями, непрогнозируемыми во времени».

Я думаю, причина в другом. Согласно народной мудрости, "на каждую хитрую гайку найдется болт с резьбой". Чем больше глава Налогового комитета Рады Даниил Гетманцев продуцирует этих налоговых гаек, которые он пытается закрутить, тем больше процент теневой экономики. Народ уходит в кеш, упрощенку или вообще за границу.

Я, в принципе, за "заплати налоги и спи спокойно". Только я тогда должен понимать за что именно я плачу. За "распил" конкретно не хочется. Плюс сам процент экономики перераспределяемый через бюджет, по-моему, и так слишком большой.

Президент Владимир Зеленский пришел к власти, в том числе, благодаря тому, что обещал либерализировать налоговую систему. Сейчас его "соратники" сливают это все в унитаз. Даже обещание не вводить налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль ухитрились в Меморандум с МВФ засунуть. Хотя, это было озвученное предвыборное обещание президента, которому бизнес поверил.

Сегодня приняли "ресурсный" законопроект Гетманцева 5600. Из него, слава богу, убрали нормы о введении НДС на рынке первичной недвижимости. Но он и без этого наносит вред экономике и беспрецедентно увеличивает права Налоговой в ущерб бизнесу. Михаил Кухар или Даниил Монин много об этом писали, почитайте. Они лучше экономисты, чем я (боже, я это написал :)). Думаю, после этого тренд на рост тени продолжится.

Кроме того, считаю, что 31%, по данным Минэкономики, это очень оптимистично. Мне, кста, всегда было интересно узнать, как именно они это делают. Почему-то кажется, что "на глаз". Судя по тому, что ВВП у нас "растет" ползущими темпами, а визуально, по крайней мере в Киеве, все хорошо, то думаю не ошибусь, если оценю "теневой" ВВП где-то на уровне половины официального.

Но есть и позитив. Теневая экономика вытягивала нас все эти годы и помогла пережить коронавирусные локдауны. Пусть так и остается. А Гетманцеву и Ко хочется пожелать дальнейших успехов в этой борьбе. Так глядишь и им пилить нечего будет.

Вот такая история.