Онлайн-опросы в условиях эпидемии, безусловно, предпочтительнее.

Украинский социолог, доктор философских наук, генеральный директор Киевского международного института социологии, профессор кафедры социологии Университета «Киево-Могилянская Академия» Владимир Паниотто

Украина проведет перепись населения в 2023 году совместно с корпорацией Apple, став второй в мире страной сделавшей это. Об этом договорилось в рамках подписания Меморандума о сотрудничестве между компанией и украинского Минцифры.

Прежде всего, меня радует, что перспективы проведения переписи становятся более реалистичными. Отсутствие переписи в течение 20 лет – это преступление, последствия которого многие просто не осознают.

И сотрудничество с Apple, конечно же, является позитивной новостью. Правда, не совсем ясно, в чем именно будет состоять сотрудничество и как планируется проведение переписи.

Перепись в США проходила в апреле 2020 года в разгар эпидемии Ковида (а в США, как все мы помним, ситуация была крайне сложной). Главным методом проведения переписи было заполнение анкеты онлайн. Кроме того, тем, кто не заполнил анкету онлайн, отправляли бумажную анкету с предоплаченным конвертом.

Возможен был также опрос по телефону и, разумеется, путем визитов переписчиков.

В Украине, насколько я знаю, планировалось, что главным методом проведения переписи будет face-to-face интервью переписчиками с помощью планшетов и дополнительно возможен также опрос онлайн.

Может быть, участие Apple будет заключаться в аренде планшетов и помощи с софтом. А, может, роль Apple будет состоять в использовании американского опыта онлайн переписи. По-видимому, эти вопросы до конца еще не решены и сейчас обсуждаются.

Понятно, что само сотрудничество – это только позитив. Есть ли риски в онлайн-переписи? Сейчас Интернетом пользуется 75% взрослого населения Украины, в 2023 году будет, возможно, 80% пользователей Интернетом. Это уже довольно много. Хочется надеяться, что в 2023 году уже не будет пандемии, но появление все новых и новых модификаций вируса и антивакцинаторские настроения уменьшают эту надежду.

Онлайн-опросы в условиях эпидемии, безусловно, предпочтительнее.

Единственный риск – качество заполнения анкеты несколько хуже. Но в переписи ставятся очень простые вопросы, поэтому я не вижу особых рисков.