Экономист Ukraine Economic Outlook, преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар уверен, что у Зеленского невовремя вспомнили об "экономических паспортах"

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об экономическом паспорте".

Том самом, введение которого анонсировал 1 декабря во время обращения к парламенту.

К сожалению, этот пункт был вписан в экономическую программу Зеленского – и о нем некстати вспомнили.

Идея распределения доходов от украинских недр, если разделить сборы от ренты на всё население – принесет по 40 грн в месяц. Этого никто не почувствует.

Очевидно, что для того, чтобы собрать более существенные суммы (для будущего распределения по экономическим паспортам) есть только один путь – повышение уровня налогов и отчислений за добычу!

А это – прямой удар по инвестиционным способностям горно-металлургического комплекса и по инвестиционному потенциалу нефтегазодобывающей отрасли…

Вот и получается выбор: или мы наращиваем добычу газа украинской добычи, или давим ее налогами ради больших отчислений по "экономическим паспортам".

Мне жаль, что правительство избрало второй путь…