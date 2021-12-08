Укр

Если распределить ренту от добычи ископаемых на каждого украинца – получим по 40 грн в месяц - Михаил Кухар

Автор
Михаил Кухар Михаил Кухар
Дата публикации
Читати українською
Автор
236
Распределения доходов от недр на сегодня никто не почувствует Новость обновлена 08 декабря 2021, 12:04
Распределения доходов от недр на сегодня никто не почувствует

Экономист Ukraine Economic Outlook, преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар уверен, что у Зеленского невовремя вспомнили об "экономических паспортах"

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об экономическом паспорте".

Том самом, введение которого анонсировал 1 декабря во время обращения к парламенту.

К сожалению, этот пункт был вписан в экономическую программу Зеленского – и о нем некстати вспомнили.

Идея распределения доходов от украинских недр, если разделить сборы от ренты на всё население – принесет по 40 грн в месяц. Этого никто не почувствует.

Очевидно, что для того, чтобы собрать более существенные суммы (для будущего распределения по экономическим паспортам) есть только один путь – повышение уровня налогов и отчислений за добычу!

А это – прямой удар по инвестиционным способностям горно-металлургического комплекса и по инвестиционному потенциалу нефтегазодобывающей отрасли…

Вот и получается выбор: или мы наращиваем добычу газа украинской добычи, или давим ее налогами ради больших отчислений по "экономическим паспортам".

Мне жаль, что правительство избрало второй путь…

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Налоги #Экономика Украины #Недра #Экономический паспорт
Встреча Байдена с Зеленским запланирована на 9 декабря
Политика
Ждать ли Украине вторжения войск РФ? Главные итоги беседы Байдена с Путиным
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Встреча Байдена с Зеленским запланирована на 9 декабря
Ждать ли Украине вторжения войск РФ? Главные итоги беседы Байдена с Путиным
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года
Дата публикации
Категория
Полиция на месте аварии
Все тела опознаны: на Черниговщине трехдневный траур по погибшим в ДТП (фото)
Дата публикации
Категория
Олаф Шольц взял курс на поддержку нашей страны, но есть нюансы
Германию официально возглавил Олаф Шольц: уже известна его позиция по Украине
Дата публикации
Категория
Дмитрий Каднай
Дмитрий Каднай: "Сексуальная энергия – самая важная для артиста"