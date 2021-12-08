Если распределить ренту от добычи ископаемых на каждого украинца – получим по 40 грн в месяц - Михаил Кухар
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Экономист Ukraine Economic Outlook, преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар уверен, что у Зеленского невовремя вспомнили об "экономических паспортах"
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об экономическом паспорте".
Том самом, введение которого анонсировал 1 декабря во время обращения к парламенту.
К сожалению, этот пункт был вписан в экономическую программу Зеленского – и о нем некстати вспомнили.
Идея распределения доходов от украинских недр, если разделить сборы от ренты на всё население – принесет по 40 грн в месяц. Этого никто не почувствует.
Очевидно, что для того, чтобы собрать более существенные суммы (для будущего распределения по экономическим паспортам) есть только один путь – повышение уровня налогов и отчислений за добычу!
А это – прямой удар по инвестиционным способностям горно-металлургического комплекса и по инвестиционному потенциалу нефтегазодобывающей отрасли…
Вот и получается выбор: или мы наращиваем добычу газа украинской добычи, или давим ее налогами ради больших отчислений по "экономическим паспортам".
Мне жаль, что правительство избрало второй путь…
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