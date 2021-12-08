Журналист и блогер Денис Безлюдько о санкциях СНБО против контрабандистов и наркоторговцев

Я сейчас читаю "Наркономику" Тома Вейнрайта. Пока складывается впечатление, что вся борьба с наркотрафиком — это глобальный распил бабла силовиками и нае**лово. Чем больше борются, тем больше оборот наркотиков. Только все при деле. У нас то же самое происходит на Таможне во время борьбы с контрабандой.

С апреля под санкции СНБО под предводительством президента Владимира Зеленского попало около двух сотен юрлиц и физлиц, связанных с контрабандой. На Таможне провели тестирование на профессионализм и несклонность к коррупции. Зарплаты таможенникам, правда, не добавили. Но, я не думаю, что уровень заработной платы как-то сильно влияет на склонность к коррупции.

Результат? Слово министру финансов Сергею Марченко:

"Ничего не изменилось. Есть последние данные. Давайте сопоставим объем импорта, фактический в долларах США и поступления в бюджет. У нас соотношение за октябрь 25%. В октябре прошлого года было 28%. Далее сентябрь 26,3, сентябрь 2020 — 27,3. Далее август 27,2, август 2020 года – 28,3. То есть вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален".

Сказать, что там не ведется борьба, не могу. Только акценты надо правильно обозначить. По ходу, у нас прошла спецоперация по перераспределению контрабандных потоков. Несмотря на официальную подотчетность таможни Минфину, министерство, как бы так помягче сказать, не контролирует ни Таможню, ни назначения туда. В отличие от Офиса президента.

Так что остается поздравить ОПу с успешной операцией по вытеснению чужих с этого "рынка". Главу Таможни Павла Рябикина даже повысили после этого до министра стратегических отраслей промышленности. Только вот бюджету от этого ни холодно, ни жарко. Просто кто-то купит жене очередной особнячок.

Вот такая история.