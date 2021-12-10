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Мы практически не говорим про суть важнейшего вопроса - безопасности страны - Валерий Калныш

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Валерий Калныш Валерий Калныш
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Владимир Зеленский во время разговора с Джо Байденом Новость обновлена 10 декабря 2021, 07:20
Владимир Зеленский во время разговора с Джо Байденом

Политический журналист и обозреватель Валерий Калныш оценил отсутствие конкретики в рассказе о диалоге президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Возможно, это нормальная сейчас тема для журналистов не задавать конкретные вопросы и, соответственно, не получать конкретные ответы. Я олдскульный, что некоторые считают минусом и говорили мне это в глаза, хотя мне было откровенно плевать. Так вот, все, что говорят сейчас Ермак, Сибига~это, черт побери, ни о чем.  

"США, Президент Байден сказав про це дуже чітко, разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі, якщо таке станеться" ~ Ермак. Молчу о том, что это сказал Байден два дня назад. Какие санкции? При каких условиях? Будут ли превентивные, до наступления, санкции? Это газ? Какие санкции готова вводить Украина или будем сидеть и ждать, что там придумают ЕС ~США?

Сибига дважды сказал о том, что мы предложили план разблокировки минского формата. В чем его суть? Какие пункты? Что со старым текстом минских соглашений? Какой статус ОРДЛО? Что там с выборами? Формулой Штайнмайера?

И это только то, что лежит на поверхности. Но нет, мы хвалимся полуторачасовым общением, тем что Зеленский дважды за один день общался с Байденом. Мы рассказываем о форме разговора, антураже, общими словами прикрываем конкретику (надеюсь она есть). Мы говорим малоинтересное. И практически не говорим про суть важнейшего вопроса ~ безопасности страны.

PS. Наявная иллюстрация того, как можно сказать много слов, и не сказать ничего. "Минск" даже упоминается.

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Теги:
#Переговоры #Джо Байден #Владимир Зеленский
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