Политический журналист и обозреватель Валерий Калныш оценил отсутствие конкретики в рассказе о диалоге президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Возможно, это нормальная сейчас тема для журналистов не задавать конкретные вопросы и, соответственно, не получать конкретные ответы. Я олдскульный, что некоторые считают минусом и говорили мне это в глаза, хотя мне было откровенно плевать. Так вот, все, что говорят сейчас Ермак, Сибига~это, черт побери, ни о чем.

"США, Президент Байден сказав про це дуже чітко, разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі, якщо таке станеться" ~ Ермак. Молчу о том, что это сказал Байден два дня назад. Какие санкции? При каких условиях? Будут ли превентивные, до наступления, санкции? Это газ? Какие санкции готова вводить Украина или будем сидеть и ждать, что там придумают ЕС ~США?

Сибига дважды сказал о том, что мы предложили план разблокировки минского формата. В чем его суть? Какие пункты? Что со старым текстом минских соглашений? Какой статус ОРДЛО? Что там с выборами? Формулой Штайнмайера?

И это только то, что лежит на поверхности. Но нет, мы хвалимся полуторачасовым общением, тем что Зеленский дважды за один день общался с Байденом. Мы рассказываем о форме разговора, антураже, общими словами прикрываем конкретику (надеюсь она есть). Мы говорим малоинтересное. И практически не говорим про суть важнейшего вопроса ~ безопасности страны.

PS. Наявная иллюстрация того, как можно сказать много слов, и не сказать ничего. "Минск" даже упоминается.