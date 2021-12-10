Эксперт Украинского института политики Никита Трачук сделал три главных вывода по итогам переговоров Байдена и Зеленского и тому, что им предшествовало

В четверг, 9 декабря, поздним вечером состоялся полуторачасовой телефонный разговор между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом.

Прежде, чем оценивать итоги этих переговоров, следует вспомнить, что было накануне.

И вот мои главные выводы по итогам переговоров Байдена и Зеленского и тому, что им предшествовало.

7 декабря Байден переговорил с российским президентом – Владимиром Путиным.

До и после этого – с европейскими партнерами. Причем не только с Францией и Германией (члены нормандского формата, лидеры ЕС), не только с Великобританией (традиционный партнер США), но и почему-то – с Италией.

Времени позвонить президенту Украины, о которой шла речь во время всех этих бесед, у американского лидера не нашлось даже 8 декабря. Разговор состоялся только 9-го, вечером по Киеву.

С опозданием на пару часов от ранее заявленного времени.

Вывод первый.

С моей точки зрения, США в данной ситуации повели себя точно не по партнерски. Причем сделали это нарочито. Явно.

Вывод второй.

Постоянная мантра украинской власти "не вести переговоры об Украине без Украины" – не работает. Глупо это отрицать.

Что касается непосредственно переговоров Байдена с Зеленским.

Релизы Офиса президента Украины и Белого дома выглядят абсолютно протокольными, размытыми.

Байден заверил нас в поддержке. Обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе, реформы в Украине, "Северный поток-2".

Вывод третий.

Либо самое интересное происходило за кулисами, либо переговоры были пустыми. Настолько ни о чём, что и говорить особо нечего по их итогам.

Зеленский продолжает твердить о прямых переговорах с Путиным, Кремль не менее традиционно отсылает официальный Киев говорить с Донецком и Луганском.

При этом в день беседы глав США и Украины появилось сообщение МИД РФ, что переговоры зашли в тупик.

К середине каденции Зеленского мы пришли к тому, что было при позднем Порошенко. Полная заморозка актуальных переговорных форматов.

Есть лишь два выхода. Либо, не дай бог, – в войну, либо – радикальное переосмысление ситуации — с созданием новых форматов. У нашей власти я такого переосмысления не вижу.

Вижу лишь, что накачивается военная истерия.

Резюмируя.

По сути, переговоры завершились ничем.

Украина для США – токсичная тема. Говоря о нас со всеми, кроме нас, нам позвонили лишь два дня спустя – и то с опозданием.

Более чем скромные сообщения по итогам переговоров – и из Киева, и из Вашингтона говорят о том, что никакого прогресса нет. Когда Офис президента может, он выжимает "перемогу" из всего. Сейчас же похвастать явно нечем.